柯爸逝世！　鍾沛君憶最後一次見面：鏡頭前最寡言的柯家人

▲國民黨台北市議員鍾沛君貼出過往與柯爸柯媽合照。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發今（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲。國民黨台北市議員鍾沛君貼出合照悼念，她表示，柯爸大概是鏡頭前最寡言的柯家人，最後一次看到他老人家，是在自己的節目，柯爸陪柯媽錄影，那一天，柯爸仍是安靜坐在棚內一角，當時自己問柯爸是不是還有行程，柯爸只是微笑，倒是柯媽說話了「他哪有什麼行程，就是要跟著我啦」，希望柯爸無病無痛一路好走，保佑家人。

鍾沛君貼出過往與「柯爸柯媽合照」表示，相對於柯媽不管面對誰都能聊上幾句，柯爸大多時候總是靜靜的，臉上笑容淺淺的，大概是鏡頭前最寡言的柯家人。

鍾沛君表示，好幾次，眾人聊得熱絡但沒聽見柯爸聲音，她特別望向柯爸，以爲是沒跟上話題或是在想別的事，這才發現柯爸雖沒說話，但眼神彼端，終點都是柯媽。

鍾沛君提到，老人家北上，不只爲了柯市長的各種公開行程，有時，也爲了和牽手作伴，好幾次文山年度茶筍節只有夫妻倆上陣，一樣被民眾圍著拍照。

鍾沛君回憶，最後一次看到他老人家，是在自己的節目，柯爸陪柯媽來台北錄影。那一天，仍是一貫恬然安靜的坐在棚內一角，行動已略有不便的柯爸，隨身柱著手杖，儘管沒有要面對鏡頭，毫不馬虎的一身鐵灰綿質襯衫配黑西裝褲。

鍾沛君說，當時自己問柯爸是不是錄影後有行程，但柯爸只是微笑，倒是柯媽說話了，「他哪有什麼行程，就是要跟著我啦」。

最後，鍾沛君強調，從新聞得知老人家病逝新竹，心裡著實難過，希望柯爸無病無痛一路好走，保佑家人。