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嚇阻北韓！美國陸軍將輪調「突襲者旅」至南韓　深化美韓軍事合作

▲▼2022年7月，駐防德國巴伐利亞的美軍第3步兵師第1旅，也是其中一支突襲者旅。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年7月，駐防德國巴伐利亞的美軍第3步兵師第1旅，也是其中一支突襲者旅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從美國總統川普今年1月20日宣誓就職以後，美國陸軍首次宣布2025年輪調部署計畫，從本土調派4支地面部隊進駐歐陸、南韓、中東，其中暱稱「突襲旅」的美國陸軍第4步兵師第1史崔克旅級戰鬥部隊（SBCT）預計今年下半季移防南韓，並與南韓部隊合作，穩定東北亞地區安全。

根據韓媒《東亞日報》，美國川普政府上任以來首度對外公開駐韓美軍輪調計畫，由美國國防部與陸軍公布，其中被稱為「突襲旅」（Raider Brigade）的美國陸軍第4步兵師第1史崔克旅級戰鬥部隊（SBCT），預計今年下半季輪調部署至南韓，取代去年10月輪調至南韓、暱稱「幽靈旅」（Ghost Brigade）的第2步兵師第1史崔克旅級戰鬥部隊。

依照慣例，美國每9個月會輪流調派史崔克旅級戰鬥部隊至南韓。

美國陸軍表示，「此次輪流調派，為協助履行美軍對南韓協防承諾的一環。突襲旅目前駐屯在美國科羅拉多州卡森堡（Fort Carson）基地，具有高度機動性，能夠應對多種緊急狀況。」

指揮該支部隊的凱勒上校（Anthony A. Keller）表示，「此次調派計畫，維持擁有戰鬥態勢的兵力，協助美國戰略目標，再度展現強化與大韓民國同盟關係的意志。為了能夠與同盟國迅速應對緊急狀況，我軍部隊將透過各種高難度訓練，維持高度適應能力與優秀戰力。」

美國陸軍則強調，此次調派盼能強化美韓聯軍之間的合作，並加深美軍各部隊對南韓作戰區域的理解程度。據悉，史崔克旅級戰鬥部隊是美軍打造的特種部隊，旨在96個小時內迅速投入紛爭區域，儘速達成作戰目標，目前美國陸軍擁有9支史崔克旅級戰鬥部隊，擁有強調高機動性能的史崔克裝甲車。

不過報導也指出，川普政府是否能如期完成駐韓美軍輪調計畫，仍需要一定時間觀察，因為川普可能會推翻拜登政府針對駐韓美軍軍費分攤的協商結果，要求南韓大幅提高負擔費用，且川普去年參選總統時曾稱南韓為「提款機」，南韓軍方消息人士認為，川普在第2任期內有可能要求南韓大幅提高負擔金額。

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