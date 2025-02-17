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川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基出席德國慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基出席德國慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基出席德國慕尼黑安全會議，他於當地時間14日接受美媒專訪，表示除非滿足幾個條件，否則美國總統川普不可在缺乏烏克蘭參與的狀況下，就貿然啟動結束俄烏戰爭的談判。他強調，烏克蘭必須參與談判，而俄國總統普丁必須將軍隊撤出所有烏克蘭領土，並入監服刑。

根據美媒《NBC News》，澤倫斯基接受該媒體專訪時明確表示，烏克蘭不會接受在未獲參與的情況下，由美國與俄羅斯單獨決定戰爭結果。他表示，「假設川普決定在我們缺席的情況下談判，那麼普丁必須撤出我國所有的領土，允許我們加入北約（NATO），而普丁入獄。只有在這種情況下，川普才能不帶我們談判。」

澤倫斯基強調，若缺乏美國提供的軍事支援，烏克蘭的生存機率將會降至極低，甚至未來恐將再度遭到俄軍以大規模攻擊威脅，進而難以生存。他擔憂川普可能減少美國對烏軍援，「我不想去設想若缺乏美國支持，我們將如何對抗俄羅斯，我不希望我們不再是戰略夥伴。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲川普宣誓就職以後，先後與普丁、澤倫斯基通電話，協商停戰相關事宜。（組圖／路透）

此外，澤倫斯基更警告，普丁真正想要的目標，並非尋求結束戰爭，而是試圖透過簽署停火協議來解除部分國際制裁，使俄軍能夠重新集結，以便日後再次發動攻勢。

在歐美關係方面，美國川普政府對烏克蘭戰爭的立場與前總統拜登不同，導致歐美關係出現裂痕。在慕尼黑安全會議期間，美國副總統范斯批評歐洲未能維護與美國共享的價值。德國總統施坦邁爾指控，川普政府「不尊重既有規則、夥伴關係和累積的信任」。

歐洲官員對川普政府的言論感到不安，擔憂美國可能向普丁做出讓步，包括放棄烏克蘭部分領土、拒絕烏克蘭加入北約等。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）批評范斯的發言「像是在挑釁我們」，強調歐洲不希望與美國發生衝突。

另外，一名接近澤倫斯基的烏克蘭官員證實，澤倫斯基已經告訴他的助手，拒絕川普政府官員關於烏克蘭授予美國50%稀土採礦權的提議。對此，美國白宮官員怒批澤倫斯基「目光短淺」、缺乏遠見。

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