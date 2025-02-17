接手Intel美國廠「對台積電是好事」？　韓媒擔憂：三星恐更慘

▲外媒爆料，台積電應川普政府要求，正考慮取得英特爾美國廠的控股權。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》日前報導，台積電（TSMC）應川普政府官員要求，正在考慮取得英特爾（Intel）美國廠的控股權。韓媒《中央日報》指出，如果美國與台灣的半導體同盟進一步鞏固，不僅對台積電有利，恐怕還會導致三星電子的市占率又被壓縮。

《中央日報》指出，川普強調「美國製造」而施壓擴大本土半導體生產，試圖透過台積電，拯救苦苦掙扎的英特爾，確保3奈米以下的尖端製程技術發展。

不過，美台半導體同盟越是強大，對於在代工領域處於「追擊者」態勢的三星電子而言，越是不利。根據全球市調公司集邦（Trend Force）數據，去年第3季的全球半導體代工市占率，台積電以64.9%壓倒性優勢穩居第一，南韓三星電子9.3%，中國中芯國際則以6%緊追其後。

祥明大學教授李鍾煥（音譯）表示，「對於晶圓代工產業而言，最重要的就是從美國大型科技公司獲得訂單。如果美國和台灣加強合作，台積電會拿到更多訂單，三星則會減少機會，代工市占率也將進一步下降。」

▲三星電子生產的半導體晶片。（資料照／達志影像／美聯社）



韓國半導體產業協會常務理事安基賢（音譯）則指出，川普政府先前一直試圖加徵關稅、重新談判補貼，或許就是為了替這項提案鋪路，「對於台積電而言，這項提案的商業價值不高，卻很難擋住美國的壓力。」

也有觀點認為，如果最終決定採用「收購工廠」，而非單純的投資或合作，那麼從長遠來看，將對台積電有利。韓國產業研究院（KIET）金良鵬（音譯）表示，「如果台積電收購英特爾，就能夠掌握主導權，對它而言沒什麼壞處。」

台積電接手Intel美國廠「可望獲1大優勢」 這關鍵卻超傷