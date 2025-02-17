對加油站女員工襲臀　彰化色阿伯辯「不小心」判8月

▲彰化男子對加油站女員工伸手襲臀，遭判8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名60多歲阿北，騎機車前往加油站加油時，趁隙偷捏女員工屁股，女子當下嚇得花容失色報警提告，但阿北否認，辯稱當時「手往口袋裡掏錢，是不小心才碰到她」，直指是女子與站長套招敲竹槓、又埋怨求償金額過高，法官認為監視器確實錄到他伸手觸碰她臀部，犯後態度惡劣，依性騷擾罪判處8月徒刑。

案發於2024年4月5日上午8點多，女員工證稱，阿伯騎乘機車前往加油站加油，對方突然伸出右手摸臀部，當下覺得很不舒服，嚇得把對方的手撥開，請男同事協助加油，並跟主管站長報告，當時阿北回應說「是不小心的，歹勢歹勢」，就將機車騎走。

法官審理，勘驗案發當時監視器，被告停等加油時，女子站在被告右側，兩人所站位置距離不遠，男子伸出右手往女子屁股方向，如果用右手伸進褲袋掏錢，右上肢不用拉伸、外展，當場戳破阿北「不小心」說法，很明顯是刻意所為。

法官認為被告阿北已婚又有子女，已年近古稀，應有相當的智識程度及充足的社會經驗，對於女性臀部的社會性別意義，刻意觸碰，有性騷擾的意圖，觸犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪。

另審酌阿北有詐欺、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、肇事逃逸等前科，在人來人往的加油站公然犯案，行徑大膽，犯行經監視器攝錄歷歷，證據確鑿，卻仍面不改色，矢口否認犯行，更埋怨被害人求償金額過高，指被害人與站長套招敲竹槓，絲毫不在意已經對女子造成心理驚嚇，犯後態度相當惡劣，依犯性騷擾防治法第25條第1項前段之性騷擾罪，處有期徒刑8月。