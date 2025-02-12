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辦公室性侵下屬！台電副處長「刺激子宮」　還噁問：有沒有高潮

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台電嚴姓副處長性侵女下屬，遭判3年10月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台電嚴姓副處長涉嫌性侵小30歲女下屬，趁假日以查看工地為由，約女下屬先到辦公室會合，噁喊「刺激一下子宮才會收縮」，對她指侵得逞。台中地院審理後，法官判定嚴男犯行屬實，依犯強制性交罪，判他有期徒刑3年10月，全案還可上訴。

判決指出，嚴於2023年10月21日上午，以查看工地為由，和女下屬小美(化名)相約碰面，小美一進辦公室，嚴男就說「時間還早，太早到工地會給別人壓力」，提議幫小美按摩頭頸放鬆，隨即拉上窗簾、鎖上門，開始幫小美按摩。

小美因對嚴男相當尊重，原本不疑有他，沒想到嚴男按摩完頭部，又以幫小美改善經期不順為由，提議幫她按摩腹部，小美覺得腹部還算可以接受，依指示平躺在沙發上，嚴男卻趁機將她的褲子拉下，撫摸大腿內側、親吻下體，指侵得逞。小美因突遭侵犯驚嚇過度，無法當場制止，當晚才陸續向公司同事傾訴遭主管性侵，並在同月23日報警處理。

全案審理時，嚴男否認對小美強制性交，辯稱他向小美表示「大腿內側還有3個穴道與月經有關」，小美就同意順便一起按壓，並自己拉下褲子，而他因全神貫注幫小美按摩，可能有不小心碰到她外陰部，他只有在快結束時親了一下小美的下體，他只承認強制猥褻。

不過小美表示，她遭嚴男撫摸下體，一時腦袋空白，嚴男還說「刺激一下子宮才會收縮」並指侵她，她當下思緒混亂，心裡一直想「為什麼會這樣？他在做什麼？我應該麼做？我的工作會不會受影響？會不會影響升遷？」不知道時間過了多久，嚴男才停手問她「有沒有興奮、高潮」。

小美說，她試圖要穿褲子時，嚴男還表示「要欣賞一下」，探頭觀看她的下體，接著又說想看胸部，她很想趕快逃離現場去工地，只好自己掀起上衣，嚴男又表示「自從妳進公司後就覺得妳很不一樣，要不是年紀太大早就追妳」，因嚴男是長輩，她甚至回了「謝謝」，並突然爆哭表示她從工傷後就很怕失去工作，所以當主管約她假日去看工地，她才想說不要拒絕、要認真一點，「我很害怕我工作不見」。

法官認為，小美指證歷歷，對自己驚嚇慌亂、手足無措的心境也描述詳盡，且表示她平常在工作上很受嚴男照顧，案發前覺得嚴男是愛護她的長輩，對嚴男很尊敬，並沒有誣陷嚴男的動機，對應案發後小美不再回應嚴男訊息或接他電話等情，可印證小美指控並非捏造。

法官指出，嚴男年紀比小美大約30歲，案發前並無曖昧，難以想像小美會在投意合或場景催化下，同意嚴男行為，判定嚴男犯行屬實，犯後又避重就輕，未能取得小美原諒，依嚴男犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

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