擦撞前方迴車騎士致死　小貨車駕駛未和解...判6月不得易科罰金

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

尤姓男子無照駕駛自小貨車，行經屏東縣內埔鄉西淇路時，未注意前方林姓男子騎乘機車欲迴轉，煞車不及將林男撞傷，送醫不治，雖尤是肇事次因，但未與林男家屬達成和解，屏東地方法院依過失致死罪將他判處有期徒刑6個月，未宣告易科罰金。可上訴。

判決書指出，尤姓男子駕駛自小貨車於113年1月26下午，沿屏東縣內埔鄉西淇路由西往東方向行駛，行經該路90號前時，本應注意該處無速限標誌或標線，行車時速不得超過50公里，並應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，竟疏未注意於此，即貿然超速前行，適林姓男子騎乘機車沿西淇路對向行駛至該處，本應注意迴車前須看清無來往車輛，始得迴轉，亦疏未注意及此，即貿然迴轉，雙方閃避不及而發生碰撞，造成林男人車倒地，受到重傷，送醫不治。

判決指出，案經送公路局高雄區監理所屏澎區車輛行車事故鑑定會鑑定結果，認尤男駕車未注意車前狀況，亦無隨時採取必要之安全措施，且超速行駛致遇狀況煞閃不及，為肇事次因，林男迴車前未看清來往車輛，亦無讓行進間車輛先行，為肇事主因。惟尤與林男親屬未能達成共識，致無法成立調解之犯後態度，判決6個月有期徒刑。