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司機搭訕黑絲女業務！創假帳號留鹹濕對話　被抓包自導自演慘了

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲男司機想跟黑絲女業務聊天，自導自演被判刑。（圖／記者趙于婷攝）

記者劉人豪／新北報導

一名陳姓男子想跟汽車黑絲女業務聊天，創了4個帳號後在私人群組輪流發文說要將女業務抓去性侵，再將對話截圖傳給女業務看想英雄救美，結果女業務報警後，查出所有對話都是陳男自導自演，新北地院依跟蹤騷擾罪判陳男有期徒刑4月。

根據判決，32歲陳姓司機與汽車女業務互不相識，陳男2023年2月9日，在臉書創設4個帳號後，再創立私人臉書群組「職場絕對領域-專治騷女」，並一人分飾多角，發文說「成功抓到女業務的兄弟：我有獎金大賞，抓到直接到新店的空屋顧著等我，這可能是我們今年新的一年來的第一砲，誰抓到的到房間自己先上沒關係，到了換我」、「所有性愛工具全部給我備好」、「今天這2間營業所美女業務，誰要去」、「直接摸下去她就驚嚇到然後就可以開始叫他不要抵抗講不聽就硬上噢」。

然後陳男假裝好意提醒，將對話截圖傳給被點名的女業務，說「今天或明天有一位姓劉的客戶會過去營業所詢問妳要指明妳接待看車參考。不知道幾點，不要接」、「你知道男人嘛…熱愛女生穿制服短裙黑絲襪之類的」、「你大頭貼很美，喜歡這張甜美的氣質」。

女業務嚇到當天離職，並讓所長陪著去警局備案，擔心人身安全跟小孩跟家庭，結果調查後發現是陳男自導自演，多次傳送訊息騷擾女業務。而陳男供稱「只是想跟漂亮女生聊天」。

法院審酌，陳男未遵守社會生活及人際相處之分際，自導自演有4個人討論要聯合將女業務約出來侵犯，再用其中一帳號將討論擷圖傳給女業務 ，營造要搭救女業務的假象，犯後坦承犯行態度尚稱良好，但尚未與女業務達成和解或取得原諒，新北地院依跟蹤騷擾罪判陳男有期徒刑4月，併科罰金2萬元。可上訴。

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