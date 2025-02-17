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女兒遭北韓綁架！日本受害者家屬有本明弘96歲高齡逝　無法團圓

▲▼有本明宏的女兒惠子遭綁架到北韓，至今仍無法得知下落、生死不明。（圖／達志影像／美聯社）

▲有本明弘的女兒惠子遭綁架到北韓，至今仍無法得知下落、生死不明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）曾經在近半世紀以前，從日本或歐洲綁架多名日本人，是兩國間延宕多年、懸然未解的爭議問題。日本自民黨政府希望在家屬有生之年內，讓被綁架者與父母團圓。在此之際，遭北韓綁架失蹤者有本惠子的父親有本明弘，本月15日因年老體衰而逝世，享壽96歲，從此無法再與女兒團聚。

根據《日本放送協會》，來自兵庫縣神戶市的有本明弘本月15日因年老體衰而在自宅過世，享壽96歲。對此，有本明弘的長子、有本惠子的弟弟有本隆史（62歲）在神戶召開記者會，證實父親的死訊，「父親從前陣子起開始在自家療養。2月15日凌晨0時10分，父親因為年老體衰，而在自家嚥下最後一口氣。」

有本隆史表示，「為了能夠讓遭到北韓綁架的惠子重返家園，父親（有本明弘）生前參與推動活動時，受到政府關係人士、相關團體等各方鼓勵與援助，不過如今卻先走一步，無法再與惠子團聚，相當遺憾。直到最後一刻，父親仍在思考該如何才能解決北韓綁架問題，持續參加在東京的集會，並希望能夠再次見到美國總統川普。」

▲▼2017年11月，有本明宏捧著女兒惠子的肖像，在東京與訪日的川普會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年11月，有本明弘捧著女兒惠子的肖像，在東京與訪日的川普會晤。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，有本惠子（現年65歲）於1960年出生在神戶，童年時就相當成熟乖巧，從神戶外國語大學畢業後，她不顧父母與姐姐的反對，堅持於1982年4月前往英國倫敦留學1年、研習英語，豈料1983年卻遭到「淀號劫機事件」嫌犯的妻子八尾惠搭訕，最後遭綁架到北韓，當時才年僅23歲。

經過5年後，有本明弘才於1988年得知女兒惠子遭人綁架到北韓，於是他與妻子嘉代子參與營救人質的運動。1997年，有本夫妻和其他遭綁架至北韓的日本人家屬組成自救會，在日本全國展開簽名請願和演講活動，呼籲政府能夠讓被害者早日回國。

2019年5月底，時任美國總統川普出訪日本進行為期4天的國是訪問，與妻子梅蘭妮亞、時任日本首相安倍晉三接見遭北韓綁架的受害者家屬，川普更透過日本政府向有本明弘致上親筆信，內容寫道，「我正為你盡我全力，首相安倍也是如此。你一定會取得勝利，很高興見到你。」

▲▼有本明宏、橫田早紀江2021年4月在東京出席聯合會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲有本明弘、橫田早紀江2021年4月在東京出席聯合會議。（圖／達志影像／美聯社）

2020年，妻子嘉代子因年老體衰而逝世，享壽94歲，當時有本明弘曾在記者會上拭淚，表示喪妻之慟難以言喻。有本明弘長年向日本政府呼籲，應該與美國共同攜手合作營救遭北韓綁架的受害者。

據悉，日本政府所認定的遭北韓綁架的受害者名單，一共有17人，其中包括橫田惠。橫田惠的母親橫田早紀江在得知有本明弘的死訊後，感到悲痛萬分。

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