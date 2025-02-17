溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻天　觸怒金正恩下場曝

▲北韓最高領導人金正恩視察陽德溫泉。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）向來以嚴刑峻法懲戒犯罪的官員，就連黨高層也不予以輕縱。今年1月，首都平壤近郊南浦的工廠竣工不久，當地黨部高層與官員們舉辦宴會慶祝，豈料部分官員卻將貌美的年輕女員工帶進浴場內的溫泉，在溫泉內玩水大開「連結趴」，如此淫亂的行為觸怒最高領導人金正恩。

北韓官媒《朝中社》指出，北韓朝鮮勞動黨中央委員會今年1月27日召開第8屆第30次書記局擴大會議，當中嚴厲批判某起嚴重侵害人民尊嚴與權益的重大事件，認為該起事件嚴重違反黨內規定、濫用特權發生特殊行為。

對此，《Daily NK》日文版總編輯高英起便引述平安南道內部消息人士提供的線報，進行詳細報導。內容指出，南浦市（首都平壤的聯外港口兼市郊）溫泉郡今年1月底地方工業工廠完工，並在完工後舉行剪綵儀式，此後朝鮮勞動黨溫泉郡委員會、溫泉郡人民委員會齊聚一堂開趴慶祝。

黨員幹部與官員們在宴會上發誓，此後將為地方經濟發展獻身奉獻，然而現場空氣卻凝結成一股詭異且不尋常的氛圍。

消息人士爆料，地方黨部高層幹部、官員們在宴會上飲酒、唱歌跳舞，甚至將姿色貌美、擁有美艷魔鬼身材的女性員工帶進溫泉裡「玩水槍」，在溫熱的溫泉水裡享盡魚水之歡，肉體激烈碰撞的啪聲此起彼落，是嚴重違反當地善良風俗的淫亂行為。

▲就連金正恩也無法容忍地方黨幹部涉及性接待的淫亂行為。（圖／達志影像／美聯社）

對此，朝鮮勞動黨中央委員會書記局在會議上嚴厲指責，指控黨內幹部等40多人涉及離譜的淫亂行為。消息人士透露，這些人包括南浦市溫泉郡當地餐廳、溫泉、酒店、渡假村的經營者，以及溫泉郡社會給養管理所的責任幹部，他們在此事後遭到撤職。

至於動員接待聚會飲酒、被逼著進入溫泉從事「性接待」的貌美女性，其實是在社會給養管理所旗下單位工作的女員工，她們也因此事而被認為思想有問題，必須送勞改，此後更因被貼上曾進行「性接待」的標籤而遭到解職，招致家裡父母的憤怒。

報導指出，北韓的女性若想到餐廳或溫泉工作，首先必須確定身分沒有問題，且家裡必須支付200至300美元（約新台幣9807元）作為賄賂，才能讓女兒就職成功，這對北韓當地家庭而言自然是一筆鉅款。

南浦市溫泉郡黨幹部的淫亂事蹟觸怒金正恩。金正恩直接在會議上表明，「這是難以容忍的特大型犯罪」，因此決定將各地魚肉鄉民的黨幹部與官員公開處以極刑，就連地方居民也不禁嚇得直打寒顫。

咸鏡南道咸興市當地居民表示，「飲酒接待，對於我國（北韓）而言其實是一件非常頻繁的事，為何要將這種事當成特大事件般處理？這些涉案的人蠻可憐的。」