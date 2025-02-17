快訊／南韓「全面中斷」DeepSeek下載！

▲南韓將暫時全面禁止DeepSeek在其國內的服務。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）研發出低成本、高效能的人工智慧（AI）模型，然而卻存在著過度蒐集用戶數據的疑慮，進而引發國安漏洞危機。對此，南韓直屬於國務總理的機構「個人情報保護委員會」宣布，將暫時全面限制南韓新用戶下載DeepSeek。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，南韓個人情報保護委員會今（17）日表示，「DeepSeek在國內（南韓）的服務，將從15日晚間6時起暫時全面中斷。在依照《個人情報保護法》所規定的改善、修正政策之工作完成後，才會重啟服務。」

自從DeepSeek上架之後，南韓個人情報保護委員會向DeepSeek的總部發送與蒐集個人情報和處理方式等相關的質詢書。對此，DeepSeek本月10日指定在南韓的代理人，14日坦承在上架過程中的確疏於考量南韓《個人情報保護法》，表示將會積極配合南韓個人情報保護委員會。

南韓個人情報保護委員會也表示，為了配合遵守南韓《個人情報保護法》，在執行改善措施時需要一定的時間，因此決定暫時停止DeepSeek在南韓國內App（應用程式）市場的銷售與下載，儘管已下載該App的用戶仍可以繼續使用，但此後將無法進行下載。

不過，已經下載DeepSeek的南韓舊用戶仍可以在對話窗進行使用。對此，南韓個人情報保護委員會呼籲用戶，在使用DeepSeek時，盡量避免提供敏感的個人情報與相關資訊。