　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

受康芮颱風重創倒塌！布農豆豆屋復刻重建　啓動里山部落走讀

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署陪伴卓溪鄉布農族人「布農豆豆班」的重要文化傳承場域－布農豆豆屋，受去年10月康芮颱風重創後倒塌，花蓮分署攜手部落進行布農豆豆屋災後重建，1月20日辦理落成祈福儀式，並於2月14日首次啟用，成員回到布農豆豆屋召開今年第一次班會，內心皆感動不已！

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

「布農豆豆屋」是南安部落、清水部落、卓樂部落Tina們（布農語中的媽媽）的日常交流場所。去年10月底，花蓮南部遭受康芮颱風重創，座落於南安部落的布農豆豆屋嚴重倒塌，部落與外界的道路被土石流掩埋，造成交通中斷。原本12月即將收成的水稻田也被土沙覆蓋，讓部落的生活陷入困境。

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

成員回到布農豆豆屋召開今年第一次班會。

為持續傳承布農豆豆班的傳統原民智慧與文化，花蓮分署、慈心有機農業發展基金會攜手部落積極重建布農豆豆屋，由南安部落賴金德頭目帶領Tama工班（布農語中的爸爸），重新以由花蓮分署提供，以造林疏伐下的柳杉為樑柱，復刻建造了布農豆豆屋，並由清水部落何成忠頭目親自題字，親自題字 Itu bainu tu-Lumaq（布農豆豆屋）Pasnanava-an，Pasnanava-an意思是「學習的地方」，揭示了布農豆豆屋作為學習為傳承布農傳統農耕智慧的重要基地。

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼「走進彼桑拉返-布農里山部落走讀」活動將於4月起重新啟動。

布農豆豆屋於1月20日辦理落成祈福儀式，長期關心布農豆豆班的各界夥伴皆到場祝福，一同將這個重要的文化傳承場域重新呈現於族人面前。

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

原定於去年底辦理的「走進彼桑拉返-布農里山部落走讀」活動也將於今年4月起重新啟動，透過3條小旅行路線的走訪，邀請關心部落的夥伴再次回到卓溪，走進布農文化的核心，與部落族人共同體驗布農傳統農耕智慧，以及獨一無二的里山生活。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
強押檳榔西施！　5淫煞訂「肉償價目表」
長榮航空「全新豪華經濟艙」！　座椅首亮相
吳謹言爆生了！　寶寶性別外洩
快訊／23萬股民注意！　00939公告配息
演講突接柯爸離世！　柯美蘭趕抵殯儀急問：我媽媽在哪裡
裸身與「嫩三」合照？謝寒冰曝「曹興誠與小40歲女」多張露骨照
LIVE／柯文哲父今病逝　最新狀況直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市重視兒童視力及牙齒健康　舉辦遠近視防治+口腔保健講座

嘉檢攜手移民署「新住民安心生活計畫」　宣導拒毒防詐騙

嘉義市打造新興商業區　建國二村、復興新村市地重劃說明會　

汐東線工程要徑先行進度超前！侯友宜要求雨水箱涵6月底前完成

縣市聯合稽查+區域合作改善空汙　嘉義市空品改善率全國第一　

大業實中開學看「生命鬥士」　培養熱愛生命及挫折忍耐力

嘉義市獲1510劑流感疫苗　2／20東、西區衛生所及社區接種站開打

嘉義市全台第一！自籌3423萬元　讓國中小及幼兒園班班有鮮奶　

嘉義市區長、戶政主任及體育場場長人事異動　今辦交接典禮

房屋稅新制上路！花蓮3萬戶可享優惠　平均每戶減稅550元

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

嘉義市重視兒童視力及牙齒健康　舉辦遠近視防治+口腔保健講座

嘉檢攜手移民署「新住民安心生活計畫」　宣導拒毒防詐騙

嘉義市打造新興商業區　建國二村、復興新村市地重劃說明會　

汐東線工程要徑先行進度超前！侯友宜要求雨水箱涵6月底前完成

縣市聯合稽查+區域合作改善空汙　嘉義市空品改善率全國第一　

大業實中開學看「生命鬥士」　培養熱愛生命及挫折忍耐力

嘉義市獲1510劑流感疫苗　2／20東、西區衛生所及社區接種站開打

嘉義市全台第一！自籌3423萬元　讓國中小及幼兒園班班有鮮奶　

嘉義市區長、戶政主任及體育場場長人事異動　今辦交接典禮

房屋稅新制上路！花蓮3萬戶可享優惠　平均每戶減稅550元

遭爆與小三親密照　曹興誠：什麼圖片都可造假「為何有人這麼卑劣？」

25歲OL愛吃控肉眼皮冒斑塊！醫曝膽固醇過高　蔡英文也曾動手術

汪小菲與妻子現身寺廟被目擊！　陸網秒認出「北京求子聖地」

WBCQ棒球賽周五開打！肯德基祭「3大歡賽優惠」　加碼2夯品買1送1

接手Intel美國廠「對台積電是好事」？　韓媒擔憂：三星恐更慘

《童話故事下集》20句「人間清醒金句」！　柯佳嬿狠揭婚姻現實面

女生入門名錶怎麼選？10大品牌推薦　CHANEL小方糖、秀智同款浪琴必收

國防部：中共形塑台海問題內政化假象　悖離國際法與兩岸現實

嘉義市重視兒童視力及牙齒健康　舉辦遠近視防治+口腔保健講座

烏克蘭重建、LNG運輸船　有法人估裕民迎來數年強勁的獲利成長動能

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

地方熱門新聞

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台灣燈會爆人潮　市府會勘A19站精進疏運措施

台南新營新東路橋地下機車道撞死人肇事逃逸網友懸賞緝兇

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運

台灣燈會大量人潮　桃市府7大疏運精進措施奏效

新北限定海味「黑毛」　東北角釣客搏浪尋鮮

救國團台東縣主委交接　葛永光期許台東更具年輕活力

太極門台南道館新春茶敘滿年味福佑平安一整年

台中稽查全市百貨賣場　抓到2間不合格

台南佳里區信義國小校園通學步道升級師親生齊聲讚！

台南北區和緯路五段車流壅塞擾民研議改善方案

2025台越同樂在新北　範長展現親民電暈全場

更多熱門

相關新聞

林俊憲爭取經費重建安平區王城里活動中心落成啟用

林俊憲爭取經費重建安平區王城里活動中心落成啟用

台南安平舊城區內的安平區王城里，里內擁有安平古堡等重要古蹟，是台南的觀光熱區之一，原王城里社區活動中心，因建築老舊不堪使用，經立委林俊憲積極爭取後，獲內政部補助500萬元並於2023年動工重建，15日王城里社區活動中心舉辦落成啟用典禮。

三越氣爆！勾起高雄大統百貨傷痛　「炸彈、大火」商圈沉寂10年

三越氣爆！勾起高雄大統百貨傷痛　「炸彈、大火」商圈沉寂10年

聯合國評估　加薩戰後重建至少需1.74兆

聯合國評估　加薩戰後重建至少需1.74兆

0121震災黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

0121震災黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

地震災損重建台南市學校全面完成整備師生安心開學

地震災損重建台南市學校全面完成整備師生安心開學

關鍵字：

康芮颱風重創倒塌布農豆豆屋復刻重建里山部落走讀

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面