受康芮颱風重創倒塌！布農豆豆屋復刻重建　啓動里山部落走讀

▲▼布農豆豆屋災後重建後辦理落成祈福儀式並啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署陪伴卓溪鄉布農族人「布農豆豆班」的重要文化傳承場域－布農豆豆屋，受去年10月康芮颱風重創後倒塌，花蓮分署攜手部落進行布農豆豆屋災後重建，1月20日辦理落成祈福儀式，並於2月14日首次啟用，成員回到布農豆豆屋召開今年第一次班會，內心皆感動不已！

「布農豆豆屋」是南安部落、清水部落、卓樂部落Tina們（布農語中的媽媽）的日常交流場所。去年10月底，花蓮南部遭受康芮颱風重創，座落於南安部落的布農豆豆屋嚴重倒塌，部落與外界的道路被土石流掩埋，造成交通中斷。原本12月即將收成的水稻田也被土沙覆蓋，讓部落的生活陷入困境。

▲成員回到布農豆豆屋召開今年第一次班會。

為持續傳承布農豆豆班的傳統原民智慧與文化，花蓮分署、慈心有機農業發展基金會攜手部落積極重建布農豆豆屋，由南安部落賴金德頭目帶領Tama工班（布農語中的爸爸），重新以由花蓮分署提供，以造林疏伐下的柳杉為樑柱，復刻建造了布農豆豆屋，並由清水部落何成忠頭目親自題字，親自題字 Itu bainu tu-Lumaq（布農豆豆屋）Pasnanava-an，Pasnanava-an意思是「學習的地方」，揭示了布農豆豆屋作為學習為傳承布農傳統農耕智慧的重要基地。

▲▼「走進彼桑拉返-布農里山部落走讀」活動將於4月起重新啟動。

布農豆豆屋於1月20日辦理落成祈福儀式，長期關心布農豆豆班的各界夥伴皆到場祝福，一同將這個重要的文化傳承場域重新呈現於族人面前。

原定於去年底辦理的「走進彼桑拉返-布農里山部落走讀」活動也將於今年4月起重新啟動，透過3條小旅行路線的走訪，邀請關心部落的夥伴再次回到卓溪，走進布農文化的核心，與部落族人共同體驗布農傳統農耕智慧，以及獨一無二的里山生活。

