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0121震災重建各界善心不斷　黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔地震造成南市楠西區、玉井區多處災損，市長黃偉哲第一時間指示市府團隊啟動應變機制，迅速協助災民撤離，並設立臨時避難收容處所，確保災民能夠得到庇護，度過最艱難的時期。

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

震災發生迄今，各界善心不斷湧入，除南區水資源分署無償提供宿舍，慈濟基金會也不斷地投入修復工作。10日黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，楠西區居民多為農民，目前已進入芒果季農忙時節，災民皆希望就地安置以便進行後續農作。為了讓災民能夠在一個相對安全的環境中得到休息和庇護，特與經濟部水利署南區水資源分署協調無償撥用其眷屬宿舍以及戶外空地予台南市政府作為災民居住場所，預估可安置34戶。相關局處皆已積極進行修繕及整理工作，希望讓災民能有更舒適的居住環境以及安全、穩定的住所。

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

10日除現場勘查南區水資源分署宿舍提供災民住所修繕狀況，黃偉哲也特別前往曾文青年活動中心，感謝來自各縣市的慈濟團隊志工協助災後重建工作。

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，慈濟在此次震災中共計投入超過2,400人次，提供超過1萬2千份熱食，發出超過2,000份安心祝福禮，地震發生後慈濟各地修繕團隊陸續抵達臺南，為本次受創最嚴重的楠西區受損房屋健檢，針對「未貼單」但有部份損壞的房屋，也將由慈濟召集全臺各縣市具建築、水電專長志工，協助災民進行修繕工作，極大地減輕了災後重建的壓力。

▲台南市長黃偉哲偕副市長葉澤山及議員黃肇輝，至南區水資源分署視察宿舍修繕狀況，並至曾文青年活動中心感謝慈濟團隊進駐災區協助災後重建工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲再次強調，台南市政府會持續與中央政府、各民間公會以及民間組織密切合作，通力合作加快災後重建工作，並根據災民的需求調整各項措施。未來也將在中央政府的支持下，繼續開放各項申請管道，積極提供災民所需的各類援助與補助，同時呼籲社會各界持續關注災後復建工作，並希望藉由全體市民、各界企業、及慈善機構的支持，讓受災區能夠快速恢復生機。

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