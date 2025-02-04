0121嘉義大埔地震災損重建　台南市學校全面完成整備師生安心開學

▲台南地震許多學校受損，教育局展開復原行動，並與各校緊密合作，提供支援與協助，目前各校均已完成整備，2月5日將順利開學，確保師生安全無虞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1月21日，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4的極淺層強震，至今仍持續發生餘震，台南市各校校舍及設施設備也受到不同程度影響，為降低地震對師生學習的影響，黃偉哲市長於地震後已立即指示教育局展開復原行動，並與各校緊密合作，提供支援與協助，目前各校均已完成整備，2月5日將順利開學，確保師生安全無虞。

黃偉哲市長表示，地震發生後，行政院長、立法委員、教育部官員、市議員及各界關心學校的人士皆前往受災學校關懷，並協助爭取災後復原經費。感謝教育部率先挹注2000萬元經費，但仍需中央加碼補助，市府將全力配合，加速校園災後復原工作。

教育局長鄭新輝說明，截至2月4日，共有181所學校提報災後復原補助需求，總經費約3億8912萬68元，市府採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。本次地震適逢年節假期，為了開學整備，各校團隊與相關廠商分秒必爭投入校園復原，展現教育夥伴們的責任感，對此表達最深的敬意與感謝。

鄭新輝局長進一步表示，其中受損較嚴重的楠西國中與東山國中，經結構技師評估，其校舍安全存有疑慮，市府已啟動應變方案，將東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小，以確保學生學習不中斷。同時針對受災學生，除協助就學用品與午餐經費等就學扶助之申請，輔諮中心專輔人員與學校輔導教師共同合作，啟動心理輔導工作，並提供相關學習扶助資源，暖心陪伴順利就學。

教育局表示，台灣位於太平洋地震帶，地震頻繁，秉持「災前整備勝於災後復建」的原則，2019年至2025年間已協助各校完成校舍耐震能力改善，累計辦理299棟校舍補強及72棟校舍重建，總經費達55億4900萬餘元。教育局將持續推動校舍耐震改善，打造安全防災校園，守護學生學習環境。

