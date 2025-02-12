　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國評估　加薩戰後重建至少需要1.74兆

▲▼ 加薩走廊。（圖／路透）

▲報告評估整個加薩走廊的短、中、長期恢復和重建需531億4200萬美元，其中頭3年估計需205億6800萬美元左右。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導

聯合國今天指出，重建加薩（Gaza）並結束這片遭戰爭蹂躪的土地上的「人道災難」將需要超過530億美元（約新台幣1兆7400億元），其中頭3年就需要200億美元。

法新社報導，聯合國報告指出，也須建立起「政治和安全架構」，如此才能開始恢復和進行重建，為迅速結束以色列占領和「建立可行的兩國解決方案」政治進程奠定基礎。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日發動突襲，隨即引發以色列報復，在以軍攻擊下，加薩許多地區包括學校、醫院和其他市政基礎建設都被夷為平地。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份文件中指出，「臨時評估初步顯示，加薩走廊恢復與重建的需求龐大」，還表示這並非完整評估。

他說：「報告評估整個加薩走廊的短、中、長期恢復和重建需531億4200萬美元，其中頭3年估計需205億6800萬美元左右。」

在去年12月通過的一項呼籲加薩立即無條件停火決議中，聯合國大會（UN General Assembly）要求古特瑞斯在2個月內提出加薩重建需求評估。

這份報告估計，長達1年多的以哈戰爭摧毀「超過6成房屋」，房屋建設部分需要約152億美元。

根據報告，工商產業部分估計需約69億美元，健康照護所需資金也約當如此。

振興農業將需約42億美元、交通運輸需29億美元、水和衛生設施估需27億美元、教育26億美元。

此外，報告指出，「由於大量瓦礫中含有未爆彈藥，以及清理瓦礫的高昂費用」，環境部分的資金預計需19億美元。

聯合國評估，這場戰爭產生5000多萬噸瓦礫，包括屍體、未爆彈藥、石棉和其他危險物質。

古特瑞斯在1月30日的報告中表示：「重要的是，巴勒斯坦自治政府須成為加薩恢復和重建規劃與執行的中心。」

美國總統川普幾天後表示，他想要「接管」加薩、重建這個地區，並驅逐200多萬居住當地的巴勒斯坦人。他的說法引發國際社會反彈，並已遭巴勒斯坦人拒絕。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碎屍魔親弟遭通緝！　照片曝光「生死不明」
《分手擂台》爆紅！　45歲慧慈「淡出9年現況曝光」
快訊／爆跟台大教授共吃美魔女！成大副校長親筆信：曾一起吃飯
S媽獨力養活大S三姊妹！　護女甩酗酒夫霸氣離家
一票人跟風買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法：更賺
快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處遭搜索
28歲空姐騎YouBike遭輾斃！　長榮航空：哀痛不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國成為「需要防範的風險」　慕尼黑安全報告：遠離國際領導角色

聯合國評估　加薩戰後重建至少需要1.74兆

日媒揭「AI研究美國一強」的真相：人才來自中國

公園兒童遊戲場挖出「176枚二戰未爆彈」　每枚4.5kg現場畫面曝

澤倫斯基鬆口！　計畫提出與俄羅斯「用領土換領土」

美國流感大爆發！　死亡人數恐「超過新冠肺炎」

川普下令加徵鋼鐵關稅！日政府急了　發函要求「豁免」

1歲嬰遭鱷魚叼走「活活咬死」　父親釣魚一半驚恐目睹

回絕30兆天價收購！　奧特曼反酸馬斯克「只想拖慢OpenAI發展」

川普計畫下令：聯邦機構大規模裁撤政府人員

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

美國成為「需要防範的風險」　慕尼黑安全報告：遠離國際領導角色

聯合國評估　加薩戰後重建至少需要1.74兆

日媒揭「AI研究美國一強」的真相：人才來自中國

公園兒童遊戲場挖出「176枚二戰未爆彈」　每枚4.5kg現場畫面曝

澤倫斯基鬆口！　計畫提出與俄羅斯「用領土換領土」

美國流感大爆發！　死亡人數恐「超過新冠肺炎」

川普下令加徵鋼鐵關稅！日政府急了　發函要求「豁免」

1歲嬰遭鱷魚叼走「活活咬死」　父親釣魚一半驚恐目睹

回絕30兆天價收購！　奧特曼反酸馬斯克「只想拖慢OpenAI發展」

川普計畫下令：聯邦機構大規模裁撤政府人員

大S登上紐約時代廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

「地下539」賠率是台彩190倍　刑事局破全台70簽注站！賭資66億

東區25年「克立瑪咖啡」歇業現轉機　闆娘：不漲租有望

員林佛心素食館飄香30年！招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

碎屍魔親弟照片曝光！通緝逃亡2年「生死不明」　警全面追緝

汪蘭母子被封…多家麻六記開直播自救！　抖音副總：平台支持

韓國瑜喊話別提總預算「覆議」　王鴻薇嘆：行政院根本不稀罕

肚子胖比全身胖更致命！　死亡風險比同重量增3成

賴床柴起床全靠爸手動！　媽喊1關鍵字讓牠秒彈起

國際熱門新聞

埼玉天坑！搜救人員發現疑似失聯者身影

台積電變「美積電」？川普100％關稅進逼　護國神山應對策略曝

91歲婦被14歲少年性侵　震撼：把他當朋友

北韓女兵遭性侵淪洩慾玩偶　只能自我安慰

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

1張車牌飆破2000萬　這數字太稀有

川普脫口：烏克蘭有一天可能「變俄羅斯的」

澤倫斯基鬆口：將提出與俄羅斯「交換領土」

特斯拉重挫逾6％！美股漲跌互見　台積電ADR小漲1美元

科學家：地球可能已進入升溫1.5°C時代

男友出軌！女趁熟睡切掉睪丸　害他流血亡

日飯店慘虧6年「股價暴漲4800％」　靠1物翻身

太想生小孩　夫妻聯手「殺難民棄屍」奪嬰

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡發最後通牒：哈瑪斯本周六釋放人質　否則開火

納坦雅胡發最後通牒：哈瑪斯本周六釋放人質　否則開火

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日發出最後通牒，表示如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）未在本周六（15 日）中午前釋放人質，以軍將恢復在加薩的戰鬥，直至哈瑪斯徹底被擊敗。

埃及明確拒絕美國加薩計畫

埃及明確拒絕美國加薩計畫

川普：若哈瑪斯不釋放人質「地獄將降臨」

川普：若哈瑪斯不釋放人質「地獄將降臨」

哈瑪斯暫緩釋放人質　以哈互控違反加薩停火協議

哈瑪斯暫緩釋放人質　以哈互控違反加薩停火協議

川普：巴勒斯坦人無權回當地

川普：巴勒斯坦人無權回當地

關鍵字：

加薩聯合國重建戰爭巴勒斯坦

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

全台下3天！　雨最大時間曝

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面