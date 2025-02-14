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大陸 大陸焦點 特派現場

顧客稱貢丸內藏「1cm刀片」…口腔遭劃破　陸海底撈：已調查

▲▼顧客吃海底撈吃到刀片。（圖／翻攝自微博）

▲該顧客稱在海底撈吃到刀片。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名男子近日發文指出，在海底撈用餐時，竟在貢丸內吃到一片疑似1公分大小的「刀片」，還將他的口腔、牙齦劃破。他表示，該門市海底撈經理處理態度消極，令他相當氣憤，只好報警處理。該海底撈門市負責人對此表示，已展開調查。

綜合陸媒報導，該名男子表示，當時在貢丸內，吃到疑似刀片的東西後，向店經理反映該狀況，「經理直接將刀片拿走了，說後續會調監視器畫面確認，並追查來源，然後只退款『貢丸』，其他品項是我正常付款的，還送了2個自熱小火鍋給我，當時我想說身體也沒什麼事，就這樣離開店裡了。」

男子說道，後續才出現問題，「回家後才感覺到口腔有莫名的刺痛灼熱感，一看才發現口腔、牙齦被劃了2道傷口，因為那刀片是生鏽的，我趕緊去打破傷風，並聯絡該海底撈經理，要求查看監視器畫面。」

▲深圳海底撈曾爆發消費者偷放衛生紙到鍋內求償的消費糾紛。（圖／CFP）

▲海底撈官方客服未對此事做出回應。（圖／CFP）

男子氣憤表示，「海底撈經理以監視器不允許給顧客看為由，拒絕了我，並說要有警方陪同才能看，我也不想為難他們，所以報警請警方來，結果他們以顧客隱私為由，再次拒絕讓警方查看監視器畫面，還說要我請律師來才行，警方也沒辦法。」

男子將該起事件發上社群，導致越演越烈。該海底撈門市對此回應，目前已進行了初步自查，暫未發現類似異物混入的情況；除此，公司已經介入調查此事，後續會通報調查結果。

鄭州市場監督管理局的工作人員表示，目前已接到反映，按照流程，若有消費者反映食品安全類的情況，他們會到現場進行食品安全檢查。

對於是否與男子和解，海底撈官方客服並未回應，僅表示後續會有專員負責。

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