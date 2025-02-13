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阿里巴巴與蘋果合作AI是真的　蔡崇信確認「蘋果很挑剔」

▲蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

▲蔡崇信。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

外傳蘋果公司與阿里巴巴合作，為大陸iPhone開發人工智慧（AI）功能。阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信已經證實消息，並表示蘋果「非常挑剔」、曾與大陸多家科技公司進行接觸。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）此前預告，旗下AI系統Apple Intelligence將於4月支援簡體中文等語言。《The Information》引述知情人士稱，蘋果已經選擇阿里巴巴作為合作商，為陸版的iPhone開發人工智慧功能。

知情人士說，阿里巴巴作為電子商務巨頭，擁有更多的消費者數據，提供的AI能夠根據個人數據更好地理解中國用戶請求，讓蘋果最終選定了它。

▲▼阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴）

▲阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴）

《第一財經》報導，13 日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦的世界政府峰會（World Government Summit）上，蔡崇信回應阿里與蘋果合作傳聞，他表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。

蔡崇信接著說，蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談。「最終，他們選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。」

作為最早布局大模型的大陸科技公司之一，2023 年 4 月，阿里巴巴發布了首個大語言模型通義千問，並持續開源。

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