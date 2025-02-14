蔡崇信證實：阿里與蘋果合作　為iPhone開發陸版AI

▲阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴聯合創辦人、董事局主席蔡崇信13日證實，蘋果（Apple）將與阿里巴巴合作，為中國大陸市場的iPhone開發AI功能。

蔡崇信當天出席了在杜拜舉行的World Governments Summit 2025峰會，他透露，蘋果在大陸需要一個本地化的合作夥伴，為iPhone服務，「蘋果一直非常挑剔，與中國的多家公司進行了交談，最終，他們選擇與阿里巴巴做生意。」

蔡崇信解釋，由於相關法規要求蘋果公司必須與一家獲得大陸本地認可的公司合作，所以蘋果公司尚未在大陸推出其全套人工智能功能，「我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。」

▼阿里巴巴。（圖／達志影像／美聯社）



蘋果的Apple Intelligence主要是和AI大模型廠商進行合作定製的，在全球是與ChatGPT合作，大陸市場由於監管問題，必須和大陸的AI大模型廠商進行合作。

AI已成為新一代手機的重要賣點，Apple Intelligence何時在大陸市場落地的問題，也成為了影響iPhone銷售的關鍵。外媒認為，蘋果此舉是為了應對在大陸的銷售下滑，提供更具吸引力的功能。

消息指出，蘋果和阿里巴巴已將共同開發的AI功能提交給大陸的網路監管機構審批，表明該合作夥伴關係已取得顯著進展。

▼蘋果iPhone 16。（圖／達志影像／美聯社）



蘋果在大陸的AI大模型合作方，曾傳出與多家企業有接觸，其中一家是百度，但由於蘋果方需要AI大模型能基於不同用戶在iOS內的數據進行個性化回應，百度未達到要求，因此沒有合作。

至於春節期間爆紅的DeepSeek，也被認為是蘋果的合作選項之一，但由於DeepSeek的規模相對較小，與大型客戶合作的經驗也較少，在支持蘋果這樣的大客戶可能缺乏人力與經驗。

最終，蘋果選擇與阿里巴巴合作，阿里的Qwen 2.5Max模型目前也是位於第一梯隊，已經超過了DeepSeek-V3，位列ChatbotArena 榜單全球第七的位置。