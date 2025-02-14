iPhone用戶們注意！這「預設設定」恐招駭客　專家教3招自保

▲專家警告，iPhone的預設設定恐將害用戶個資外洩，提醒人們關閉相關功能提高防護。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

專家近日警告，iPhone預設的「自動加入」WiFi設定雖然方便，但駭客可能會設置惡意熱點，讓手機誤連至不安全的網絡，進而竊取密碼、銀行帳戶資料等機密資訊，導致iPhone用戶的個人資料暴露於駭客攻擊的風險之中。美國國家安全局（NSA）也建議民眾應關閉相關功能，以提高資安防護。

據《紐約郵報》報導，專家指出，駭客經常利用相似的網路名稱來誘騙用戶，例如將WiFi命名為Cafe1，讓受害者誤以為是咖啡廳的合法網路，而手機一旦自動連接上相關WiFi，駭客就能透過攔截傳輸資料來竊取用戶在網上輸入的帳戶密碼、信用卡資料等，甚至可能在手機或筆電植入惡意軟體，即便用戶斷開網路連接，駭客仍可持續取得用戶的個資。

此外，開啟WiFi也可能讓手機暴露於「金鑰重新安裝攻擊」（KRACK attack）之下。這種攻擊會操縱WiFi的加密密鑰，讓駭客攔截並解密通訊內容，竊取個人資料。報導指出，若要關閉「自動加入」功能，iPhone用戶可至「設定」>「WiFi」，然後找到「自動加入熱點」，選擇「從不」或「請求加入」，避免裝置自動連接不明網路。

此外，專家建議停用「自動加入已知網路」設置，並在離開家中時關閉WiFi以降低風險。若曾臨時連接陌生網路，應選擇「忘記此網路」，防止設備日後自動連接。與此同時，NSA也提醒民眾在未使用藍牙時關閉相關功能，以免駭客透過藍牙設備發起名為「BlueBorne」的隱形攻擊。

報導稱，BlueBorne是利用藍牙設定漏洞進行的無線攻擊手法，它能讓駭客滲透及接管受害裝置，進而執行遠端程式碼。或發動中間人攻擊，卻無需配對或設定。為了進一步提升資安，NSA建議iPhone用戶每周都重新啟動裝置，以防止駭客利用開放的URL來植入惡意程式，因為完全關機可清除開啟的APP和網頁，同時自動登出銀行帳戶與其他敏感平台，降低潛在攻擊風險。