「中美不能亂世界會遭殃」　王毅：若美方執意打壓　我們奉陪到底

▲大陸外交部長王毅出席今年「慕尼黑安全會議」，談及中美關係態度強硬。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅於當地時間14日出席第61屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講，就國際整體局勢與中美關係，表述中方原則立場。王毅稱，中美不能衝突否則世界遭殃，並且強調「如果美方不願意，執意打壓中國、遏制中國，我們必將奉陪到底。」

綜合陸媒報導，德國慕尼黑當地時間2月14日下午15時至15時30分，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場，同時回答現場中外媒體提問。

針對中美關係的問題，王毅表示，「中國對美政策保持著穩定性和連貫性，不會輕易翻烙餅，這體現了大國的戰略定力和國際信譽。」

王毅重申習近平提出的三原則政策，「相互尊重、和平共處、合作共贏。」中美社會制度不同，這是各自人民的選擇，想要改造甚至顛覆對方是不現實的。

王毅強調，「正確的態度就是相互尊重，這是中美交往的前提。和平共處更是理所當然，中美兩個大國總不能衝突起來，否則世界就要遭殃，還是要加強對話，增進理解，建立信任。合作共贏是因為國際社會期待中美開展合作，全球挑戰需要中美攜手應對，這也是中美兩國應當承擔的國際責任。」

王毅進一步稱，中方已經準備好按照這三原則，同美方構建穩定、健康、可持續的雙邊關係，找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道，希望美方同中方相向而行。「但如果美方不願意，執意還要打壓中國、遏制中國，我們必將奉陪到底，必將堅定回擊美方的單邊霸凌行徑，必將堅決捍衛中國的國家主權、民族尊嚴和正當發展權利。」

王毅再次強調，「中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句古話：『天行健，君子自強不息』。」

「中國還有句話說得很形象，『他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江』。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動。」王毅又說。

針對如何應對國際秩序面臨危機及避免在全球規則上搞「雙重標準」的問題？王毅會應，這幾年外界總說中國要改變秩序、另起爐灶，「現在真正挑戰秩序、毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意。」

王毅指出，中國是現行秩序中發展起來的受益者，也會按照大多數國家的願望，推動秩序朝更加公正合理的方向發展，即使各方對國際規則或許有不同理解，中方有一個基本共同認知，就是「維護以聯合國為核心的國際體系，遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則。」

王毅也指出，「這是國際社會的最大公約數，只要大家都認同這一點，就不會出現『雙重標準』，也沒有『雙重標準』存在的空間。」