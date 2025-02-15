澤倫斯基：普丁恐2026年攻擊北約國家　在白俄羅斯增兵

▲澤倫斯基警告，普丁可能襲擊北約國家，例如波蘭、波羅的海國家，時機點就在2026年。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，俄羅斯可能正在為大規模軍事升級做準備，計畫部署15個師，也就是10萬至15萬兵力，主要地點在白俄羅斯，且俄軍到了2026年可能把目標轉向北約國家，例如波蘭或是波羅的海國家，「我認為他（俄羅斯總統普丁）正在為明年與北約國家的戰爭做準備」。

基輔獨立報報導，澤倫斯基是在出席德國慕尼黑安全會議期間談及上述內容，儘管軍事集結可能主要針對烏克蘭，但他警告，俄軍可能轉向北約國家。

澤倫斯基稱，「根據我從情報和其他來源收集到的所有資訊，我認為他（普丁）正在為明年與北約國家的戰爭做準備」，不過無法百分百確定，「就像2022年那樣，他可以朝烏克蘭前進，也可以去波蘭或是波羅的海國家。我認為這是他的計畫。願上帝保佑，我們能夠阻止這名瘋子」。

澤倫斯基也說，烏克蘭必須創建一支能夠自給自足、捍衛國家主權的軍隊，這代表需要北約適當武器與足夠的烏克蘭士兵，烏克蘭需要打造一支150萬名兵力的部隊。

此前澤倫斯基表示，烏克蘭部署110個旅，整個歐洲則有82個作戰旅，但俄軍預計2025年會從220個旅擴編至250個旅。他先前接受衛報採訪時強調，歐洲的安全取決於烏克蘭能否持續抵抗俄羅斯的侵略。

澤倫斯基1月15日曾提到，烏克蘭武裝部隊總兵力為88萬人，其任務是保衛整個國家，抵禦集中在特定地區的60萬名俄軍士兵。