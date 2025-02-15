　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：普丁恐2026年攻擊北約國家　在白俄羅斯增兵

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲澤倫斯基警告，普丁可能襲擊北約國家，例如波蘭、波羅的海國家，時機點就在2026年。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，俄羅斯可能正在為大規模軍事升級做準備，計畫部署15個師，也就是10萬至15萬兵力，主要地點在白俄羅斯，且俄軍到了2026年可能把目標轉向北約國家，例如波蘭或是波羅的海國家，「我認為他（俄羅斯總統普丁）正在為明年與北約國家的戰爭做準備」。

基輔獨立報報導，澤倫斯基是在出席德國慕尼黑安全會議期間談及上述內容，儘管軍事集結可能主要針對烏克蘭，但他警告，俄軍可能轉向北約國家。

澤倫斯基稱，「根據我從情報和其他來源收集到的所有資訊，我認為他（普丁）正在為明年與北約國家的戰爭做準備」，不過無法百分百確定，「就像2022年那樣，他可以朝烏克蘭前進，也可以去波蘭或是波羅的海國家。我認為這是他的計畫。願上帝保佑，我們能夠阻止這名瘋子」。

澤倫斯基也說，烏克蘭必須創建一支能夠自給自足、捍衛國家主權的軍隊，這代表需要北約適當武器與足夠的烏克蘭士兵，烏克蘭需要打造一支150萬名兵力的部隊。

此前澤倫斯基表示，烏克蘭部署110個旅，整個歐洲則有82個作戰旅，但俄軍預計2025年會從220個旅擴編至250個旅。他先前接受衛報採訪時強調，歐洲的安全取決於烏克蘭能否持續抵抗俄羅斯的侵略。

澤倫斯基1月15日曾提到，烏克蘭武裝部隊總兵力為88萬人，其任務是保衛整個國家，抵禦集中在特定地區的60萬名俄軍士兵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
情侶護理師氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券
他豪擲6.4億買殯儀館第一排　改建停車場爽賺現金兼養地
23歲女樓管畢業才1年遇氣爆慘死　靜宜大學師生哀痛
謝祖武失智母長照「驚人費用曝」！律師嘆：很多家庭扛不起
誤開進地下道叫拖吊！遭豬隊友二次傷害　高速溜滑梯畫面曝
2人當場砸死驚悚視角曝！聽氣爆聲來不及逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「出租女友」不只是賣身！　她揭恩客1共通點太心碎：錢不是重點

遊日注意！日本短暫回溫「2／18再度急凍」　陷極度寒冷

進口汽車也中招！川普計劃4月2日加徵關稅　因「迷信」選了這天

澤倫斯基：普丁恐2026年攻擊北約國家　在白俄羅斯增兵

小行星2032撞地球機率增至2.3%　「炸出巨大火球」模擬畫面曝光

攻頂活火山！他挑戰5000多公尺「極限騎行」　失控摔車亡　

廢棄教堂大屠殺！70具屍體全遭斬首　民主剛果：疑為反叛軍人質

川普凍結援外計畫　中國人權監測組織被迫停擺

緬甸「天菜和尚」宣布訂婚！甜擁未婚妻互動親密　粉絲哀嚎：失戀了

台積電接手Intel美國廠「可望獲1大優勢」　這關鍵卻超傷

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

「出租女友」不只是賣身！　她揭恩客1共通點太心碎：錢不是重點

遊日注意！日本短暫回溫「2／18再度急凍」　陷極度寒冷

進口汽車也中招！川普計劃4月2日加徵關稅　因「迷信」選了這天

澤倫斯基：普丁恐2026年攻擊北約國家　在白俄羅斯增兵

小行星2032撞地球機率增至2.3%　「炸出巨大火球」模擬畫面曝光

攻頂活火山！他挑戰5000多公尺「極限騎行」　失控摔車亡　

廢棄教堂大屠殺！70具屍體全遭斬首　民主剛果：疑為反叛軍人質

川普凍結援外計畫　中國人權監測組織被迫停擺

緬甸「天菜和尚」宣布訂婚！甜擁未婚妻互動親密　粉絲哀嚎：失戀了

台積電接手Intel美國廠「可望獲1大優勢」　這關鍵卻超傷

想快點瘦必知5種「刮油食物」　取代高熱量飲食輕鬆減下10kg

騎士停車禮讓行人「漏看1人仍挨罰」　結局逆轉

交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

遇氣爆跪地CPR！醫院頒10萬禮券　表揚情侶檔英雄護理師

新光三越澄清「氣爆先安撫VIP、20分鐘後才疏散員工」是誤會

「出租女友」不只是賣身！　她揭恩客1共通點太心碎：錢不是重點

遊日注意！日本短暫回溫「2／18再度急凍」　陷極度寒冷

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

進口汽車也中招！川普計劃4月2日加徵關稅　因「迷信」選了這天

用吃保養「攝護腺」　醫推「3多3少飲食法」

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

國際熱門新聞

iPhone預設設定恐招駭客　專家教3招自保

男1個月狂吃1000蛋　身體驚人變化曝

彭博：台積電考慮經營英特爾美國廠　應川普政府要求

每天搭飛機上班！她早上4點起床

川普點名台灣搶晶片生意　學者提3策略

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

台男赴日涉偷拍櫻花妹裙底！日檢不起訴

大麻園火警！居民集體茫掉　狂傻笑

別怪孩子數學差　研究：問題可能來自爸媽

中國圍台軍演　恐隱藏「真正攻擊」

舉重選手遭槓鈴壓頸　嬌小妻直接拎起救夫

緬甸天菜和尚宣布訂婚　粉絲哀嚎：失戀了

俄若拒與烏簽和平協議　美恐軍事制裁

台積電接Intel「可望獲1優勢」卻超傷

更多熱門

相關新聞

俄若拒與烏簽和平協議　美恐軍事制裁

俄若拒與烏簽和平協議　美恐軍事制裁

美國副總統范斯今天接受美國媒體專訪時表示，若俄羅斯總統普丁不同意與烏克蘭締結保證基輔長期獨立的和平協議，華府可能對莫斯科採取制裁甚或軍事行動來施壓。

炸出火光　俄無人機襲車諾比核電廠

炸出火光　俄無人機襲車諾比核電廠

俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

俄烏戰後重建需求　中鋼漲逾7％爆20萬張大量

烏克蘭總統府：不參與慕尼黑美俄會談

烏克蘭總統府：不參與慕尼黑美俄會談

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

趕走普丁是錯誤　川普挺俄重返G7

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯普丁北約波蘭波羅的海白俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

蕾菈APT馬尼拉奪冠嗨喊：Team Taiwan

即／北市單車騎士路口遭砂石車輾過　當場死亡

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

更多

最夯影音

更多

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面