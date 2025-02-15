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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅狂用古文回外媒　還建議「找DeepSeek翻譯」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，以「天行健，君子自強不息」來回應外媒對中美衝突的提問，並特別告訴記者，「這幾句話翻譯起來不容易，可以找DeepSeek來幫一幫忙。」

王毅當日在慕尼黑安全會議的「中國專場」致詞，並接受現場提問，談到中美新一波的衝突，王毅說，中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的，中國有句古話，「天行健，君子自強不息。」

▼大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

王毅更指出，中國還有句話說得很形象，「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江。」這就是中國人的氣度、中華民族的品格，「任爾西東南北風，我自泰然處之，巋然不動。」

引用了多句古話後，王毅特別告訴外媒的記者，這幾句可能翻譯起來不容易，「可以找DeepSeek來幫一幫忙。」

DeepSeek在春節期間在全球爆紅，甚至在北美的App Store下載排行榜上擊敗ChatGPT，登上免費應用程式的第一名，被視為中國大陸AI實力的巔峰。

此外，王毅引用的幾句話都大有來頭，其中「天行健，君子自強不息。」出自《易經．乾卦．象辭》，指君子應當效法天的剛健不已而自強不息。

「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江。」原典出自《金剛經》，被金庸借用自武俠小說《倚天屠龍記》中，成為《九陽真經》的口訣。

「任爾西東南北風」則是出自清代著名書畫家鄭板橋的《竹石》一詩，原文為「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」形容竹子的堅忍不拔。

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

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