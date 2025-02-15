川普要求「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」　外媒：1情況不排除駐軍

▲川普認為，美國向烏克蘭提供大量軍援，應該獲得實質回報。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普表示，華府向烏克蘭提供大量軍援，應該獲得實質回報。而最新消息指出，川普政府官員已向澤倫斯基提議，要讓美國擁有50%的烏克蘭稀土礦。若基輔與俄羅斯達成停戰協議，華府對於在礦產相關地點部署美軍、提供安全保護，也抱持開放態度。

NBC引述4名美國官員說法，報導了川普政府提出的最新要求。其中2人表示，這項稀土礦的所有權協議，將成為烏克蘭對美國的一種補償方式，以償還2022年2月烏俄戰爭爆發迄今，華府向基輔提供的數十億美元武器與援助。

根據8名與會美國官員說法，財政部長班森特（Scott Bessent）12日在基輔會晤澤倫斯基時，提出了美國擁有烏克蘭一半稀土礦的合約草案。但是，澤倫斯基當時拒絕簽署，他表示必須好好研究文件，並與其他官員詳加討論。

會晤之後，班森特向媒體表示，這份美烏稀土礦協議草案，反映了川普總統的目標，但他沒有提及內容細節。而烏克蘭駐美大使館、白宮國安會議，皆未回應此事。

此前，川普在10日播出的《福斯新聞》採訪中表示，美國向烏克蘭提供大量軍援，應該獲得實質回報，他已向烏克蘭要求獲取價值5000億美元的稀土礦，且烏方基本上已經同意，「我告訴他們，我們必須得到一些回報，不能繼續無條件支付這筆錢」、「他們基本上已經同意了，這樣至少我們不會覺得自己很蠢。」

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