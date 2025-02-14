快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂見

▲立法院黨團協商開會通知單。（圖／立法院議事處提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜13日中午會面，有共識會召開朝野協商尋求解方。對此，民進黨團表示樂見，國民黨團、民眾黨團則表達難以理解。今（14日）稍早，立法院議事處發出黨團協商開會通知單，立法院長韓國瑜將於下周二（18日）下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。

總統賴清德日前召集院際協商，但攸關未來施政的總預算案僵局仍持續，立法院長韓國瑜主張追加預算、行政院長卓榮泰則呼籲進行朝野協商，卓、韓兩人中午會晤後取得共識，在總預算案送出前，能舉行朝野協商找到妥適解方。民進黨團昨也正式發函韓國瑜。

對此，民眾黨團總召黃國昌直言，黨團相當驚訝，依現行規定，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關程序規定，更沒有這樣的前例，一個已經經過三讀通過的總預算，到底要怎麼協商？要協商什麼？我們非常的困惑，無法理解。」民眾黨團將發函院方釋疑，說明要如何協商。

國民黨團書記長王鴻薇表示，立法院是合議制，不可能在協商的時候，幾個黨團幹部就能去修改或更動總預算通過的結果。國民黨團不可能違背相關的法令和制度，透過朝野協商去更動整個立法院院會由全體委員所做成的最後決議。

對於藍白陣營反彈，民進黨團今表示，對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心，不必急著唱衰，針對各種可能，執政黨不會放棄努力，希望這場協商不設前提，若能夠談成共識，樂見有一個智慧解方，若無法談成，後續憲法救濟如覆議也是行政院職責。