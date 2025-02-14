黃國昌讚柯用心思考「一人變一群人」　感嘆沒想過要站在這地方

▲民眾黨主席補選第二場政見會，候選人黃國昌發言。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨今（14日）舉行黨主席補選第二場政見會。候選人黃國昌在結論時表示，2024年8月30日，他與全體台灣民眾黨的民眾同志們被迫在一夕之間快速成長，承擔起從來沒有想過應該要去面對的責任。他說，2年前跟柯文哲主席簽下合作備忘錄時，「我沒有一分一秒想過，今天我有必要站在這個地方」。

黃國昌在結論階段時提及柯文哲競選名言「一個人走得快、一群人走得遠」，表示在台灣政壇裡，從來不缺走得特別快的人，但是柯文哲主席是少數看到，用心認真思考如何從「一個人變成一群人」的領導者。



黃國昌回顧，2年前夏天第一次跟柯文哲相遇，當天的驚訝一直延續到今天。他說，柯主席當初的不計身段，是因為他非常知道台灣的進步刻不容緩；柯主席當初的坦率，是因為他知道只有「心存善念、盡力而為」的對象，才是未來最忠實、堅實的夥伴；柯主席對細節的執著，是因為他對於他心心念念，台灣民眾黨第三勢力火苗的不放心。

黃國昌說，柯文哲主席有時候在媒體前所展現出的「過度自信」，是因為他知道必須說服大家一起走上這條道路，「因為他比我們任何人都知道，堅持理念要付出的代價以及要面對的險惡」。



黃國昌提到，2024年8月30日，他與全體台灣民眾黨的民眾同志們被迫在一夕之間快速成長，被迫承擔起從來沒有想過應該要去面對的責任。他說，就如同2年前跟柯文哲主席簽下合作備忘錄時，「我沒有一分一秒想過，今天我有必要站在這個地方」。



黃國昌表示，在這個過程當中，有人因為趨吉避凶的人性選擇離開了；有人因為個人生涯的規劃離開了。但是，他想要跟依然站在這裡所有的黨員同志們說，「民眾黨的未來，就在我們每一個人的手上」。

黃國昌表示，去年在遭遇創黨以來最大的攻擊後，他看到的是全體黨公職堅守工作崗位、不離不棄，認真工作、也過好自己每一天的生活，「看到了這些的夥伴，我對於台灣民主未來的活力充滿了信心，我更對台灣民眾黨的未來充滿了信心」。



黃國昌說，若一個政黨的黨員，在面對嚴峻的挑戰的時候選擇向當權者屈服，這樣的一個政黨，如何引領台灣人民面向挑戰？不思進取、只會對內喊打喊殺，這樣的一個政黨，如何引領台灣人民迎向未來？

黃國昌表示，他不禁想起以前黨外時代，在台灣人民爭取民主的過程當中，黨外的前輩余登發，是如何被那個時候的中國國民黨動用媒體、動用檢調，抹紅、抹黑，說他是中共同路人，「我們曾經以為，這已經是歷史了，我們卻沒有想到，取得政權的民進黨，又讓台灣民主帶向了我們所沒有辦法認可的過往。」