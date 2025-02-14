柯文哲案司法不公如何救？黃國昌承諾修法　蔡壁如稱茁壯民眾黨

▲民眾黨主席補選第二場政見會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨今（14日）舉行第二場主席補選政見發表會，在黨員提問環節時問及前主席柯文哲的官司，如何解決程序不正、司法不公平的問題？蔡壁如說，民眾黨要推動真正的司法改革，只有民眾黨茁壯、黨壯大了，才是最有效的聲援；黃國昌則表示，不管是如何防止偵查亂公開、防止檢察官濫權等，「我們立院黨團已經提出法案，保證在這會期一定完成三讀」。

蔡壁如說，才灣人民普遍不相信台灣的司法公平，很大原因有幾項，政治干預、偵查大公開、司法人員的操守問題、恐龍法官還有法制上的不完備，所以基於過去原因，司法改革一直都是各政黨的優先推動法案。

蔡壁如表示，柯主席的案子赤裸裸、鮮明得體現司法問題，柯文哲主席被釘在司法不公的十字架上，長久以來，很多人的身邊都有司法不公的受害者，民進黨過去完全執政了8年，司法改革越改越糟糕，所以民眾黨要推動真正的司法改革，要讓檢察官不濫訴、恐龍法官要消失，要把司法正義還給人民。

「民眾黨越有力量，柯主席就越有後盾。」蔡壁如說，民眾黨要推動真正的司法改革，只有民眾黨茁壯、黨壯大了，才是最有效的聲援。

黃國昌則表示，柯文哲主席所面對的司法迫害跟政治追殺，「從柯文哲個人的角度來講，他是為了民眾黨的發展、為了台灣民主的推進，背上了最重的十字架」。但是，這件事情所反映出更深層結構的問題，台灣這個走過戒嚴時期、多少先賢先烈爭取民主法治，這塊美麗的土地什麼時候竟然在民進黨主政下，走回了黨檢媒一體？

黃國昌說，這所涉及到的固然有法治層面問題，也是為什麼立法院黨團從上會期開始，不管是針對如何防止偵查亂公開、如何防止檢察官濫權、如何解決媒體跟檢察官彼此間相互違反偵查不公開原則的法治，「我們已經提出法案，保證在這會期一定完成三讀」。

黃國昌說，更重要的是，如果沒有辦法嚴肅的面對黨檢媒三位一體的現象，事實上是民進黨綠色新黨國、綠色新威權所展現，沒有辦法看到問題的根源，就沒有辦法真正解決問題。