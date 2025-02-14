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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

▲▼賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施。對此，總統賴清德14日召開國安高層會議後，發表敞廳談話時，針對台美關係、半導體產業與兩岸關係三面向提出策略，除拋出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，也提到讓國防預算達到GDP3％目標，更不排除提特別預算。對此，綠委吳思瑤表示，民進黨團當然支持也會全力協助。綠委王定宇則指出，國防自我防衛必要是超越黨派，台灣增加國防預算有其必要，這樣的態度必須展現給盟友看見，自助而後人助，否則如何說服國際盟友？

賴清德致詞時表示，第一展現國家保護決心，持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，讓國防預算達到GDP3％目標；第二，面對認知作戰，推動國安法制改革，擴大國家安全網，提高社會抵抗力，促進國家團結；第三，持續推動立足台灣佈局全球的經貿戰略，強化高科技保護，跟友盟國家打造民主供應鏈。

對此，綠委王定宇表示，國際情勢改變，盟友期待台灣對自我防衛應該做出更大承諾，賴清德作為三軍統帥，國安會後宣示國防預算拉高到GDP3%，除年度預算增加外，也希望透過特別預算提高國防預算占比，展現自我防衛決心，這樣的做法符合台灣利益，讓國防產業發展，其他經濟部門得到好處，也紮紮實實提升自我防衛力量，更藉此建構台灣跟盟友之間的互動跟合作，對台灣來說是有正面幫助必要做法。

對於國防預算，王定宇認為，最大困難反而在國會，當立法院藍白立委聯手，不要說增加國防預算，現有的國防預算：油料費、彈藥費、訓練業務費用都遭凍結三成，甚至潛艦預算後續簽約金凍結50%，還要刪減設備、營舍，如此刪減凍，如何說服在野黨增加國防支出？

王定宇指出，除執政黨要更努力溝通外，國防自我防衛必要是超越黨派，不容許黨派鬥爭影響國家安全，人民也可為此發生，也呼籲藍白陣營同仁，雖然黨派不同，但國家安全超越黨派，尊重國防委員會專業審查、委員會中心主義，不同黨派立委在委員會中充分溝通、達成共識的預算，就尊重委員會決議，而不是到了院會大筆一揮就要刪減凍，對委員會中心主義來講非常不適當。

王定宇強調，國際局勢變化很快，盟友要求、國際局勢挑戰、中共更是年年增加國防預算投資，台灣增加國防預算有其必要，這樣的態度必須展現給盟友看見，自助而後人助，世界認為台灣有事就是國際有事，結果藍白陣營當沒事，那又如何說服國際盟友？

王定宇指出，希望藍白同仁以國家安全、人民利益為念，不要威脅你的增加國防預算、幫助你的也在增加，結果在野黨卻聯手刪減凍國防預算，傷害的是全民共同利益，樂見總統重大宣示，也期待顧立雄把預算用在對的地方，全民透過民意展現，讓不同陣營立委感受到人民心聲。

綠委吳思瑤受訪時表示，正面肯定，因應川普新政的國際變局跟地緣政治，總統跟國安單位動起來，世界都在看台灣自主防衛決心，也連帶影響國際協防台灣意願，面對國防預算遭到大幅凍結跟刪減，尋求特別預算來強化國防，民進黨團當然支持也會全力協助。國安法制強化也有高度共識，近期國內外都發生國安滲透嚴重案例，執政黨團也會全力推動相關修法，也要反制藍白可能削弱總統國安權限的相關修法。

吳思瑤直言，產業面，台美關係史上最佳、經貿互動也有亮眼成績，產業鏈的合作上，台灣絕對會強化跟國際合作，不只是台灣需要，這也是世界需要。台美合作緊密強化，不影響一路以來的立場，跟中國一樣願意在對等互惠原則下進行各項合作，促進彼此理解，這也不會偏廢。

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