爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選戰，民進黨內多位人選有意角逐，總統府秘書長潘孟安更被點名可能會是空降黑馬。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日表示，新潮流高層已經準備下個行政院長要換誰了，下一任是潘孟安，潘已經不選高雄了，這是大家都知道的事，這表示新潮流將一條鞭全面接管台灣，但卓榮泰一定努力奮戰，現在越做越好，當然不想交出位子。

吳子嘉於節目《POP大國民》中表示，自己聽到消息，新潮流高層已經準備下一個行政院長要換誰，當然是很久以後，本來的想法是卓榮泰院長一年任期一到就換人，但現在立法院民進黨團總召柯建銘及前聯電董事長曹興誠兩人救了卓榮泰，現在罷免案7、8月要投票，所以行政院長一職會繼續拖下去。

吳子嘉預言，新潮流已經準備下任行政院長是誰了，下一任行政院長潘孟安，潘已經不選高雄了，這是大家都知道的事，總統新潮流、行政院長新潮流、民進黨新潮流，這表示新潮流一條鞭全面接管台灣。

吳子嘉說，卓榮泰一定努力奮戰，本來的任務就是過渡，但現在過渡過上癮、越做越好，當然不想交出位子，除了民調不好以外，其他都很好，自我感覺非常良好。

最後，吳子嘉強調，卓榮泰現在做了很多事情，例如安排新竹市長落選人沈慧虹擔任交通部主任秘書，這是誰的人？就是柯建銘的人馬，所以現在柯建銘與卓榮泰這一群大鬧台灣派，繼續維持政權，但新潮流後面準備接管。

▼總統府秘書長潘孟安。（圖／記者林敬旻攝）