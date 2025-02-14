若民眾黨執政　黃國昌：願意接受同樣的規範與監督制衡

▲民眾黨主席補選第二場政見會，黃國昌發言。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨今（14日）舉行第二場主席補選政見發表會，在黨員提問環節，有黨員希望具體說明，未來與執政黨抗爭或是和解的方法？對此，黃國昌說，作為負責任的在野黨，對執政者強力監督制衡本來就是天職；他提到，民眾黨提出的所有主張，未來若執政也都願意接受相同的規範，因為民眾黨存在的目的不是政黨的興盛，而是為了這塊土地。蔡壁如則重申，團結所有可以團結的力量對抗萬惡的民進黨。

「民眾黨作為負責任的在野黨，對執政者強力監督制衡本來就是天職。」黃國昌說，民眾黨更是一個有願景、有想法、有未來性的政黨，今天不管在政治上還是在國會上提出的所有主張，都會設想，「如果今天是由民眾黨執政、是由柯文哲擔任台灣總統，民眾黨絕對願意接受相同的民主規範、願意接受相同的監督制衡」。

黃國昌強調，因為民眾黨存在的目的不是政黨的興盛，而是為了這塊土地，為了這塊土地每一個台灣人、下一代，因此立場就不會因為是執政黨或在野黨有不同。

黃國昌說，心存善念盡力而為，過去這段時間中，一而再、再而三對賴總統提出最誠懇呼籲，以蒼生為念、以台灣為念，因為民眾黨在乎的是台灣。然而當執政者決定蠻橫時，就是在野黨起身的時候。

接著蔡壁如表示，現今民進黨已經不再是以蒼生為念的政黨，愛不用證明，真愛不用表白是要靠行動，民眾黨要拿出行動力，「我反對大罷免，政治家要以蒼生為念，同時要對自己有信心，應該要團結所有在野力量反對大罷免」，她支持大和解，這是柯主席選舉時也提到的政策。

蔡壁如說，政黨和解、社會和諧、兩岸和平，這行動就是溝通，任何黨政之間首重溝通，只有溝通才能凝聚共識、化解分歧，團結所有可以團結的力量對抗萬惡的民進黨。她表示，柯建銘已經發瘋了，利用大罷免造成整個社會的動盪，民眾黨以及其他在野力量應該團結，一起維持社會和平，溝通最重要。