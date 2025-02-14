　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若民眾黨執政　黃國昌：願意接受同樣的規範與監督制衡

▲▼民眾黨主席補選第二場政見會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席補選第二場政見會，黃國昌發言。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／高雄報導

民眾黨今（14日）舉行第二場主席補選政見發表會，在黨員提問環節，有黨員希望具體說明，未來與執政黨抗爭或是和解的方法？對此，黃國昌說，作為負責任的在野黨，對執政者強力監督制衡本來就是天職；他提到，民眾黨提出的所有主張，未來若執政也都願意接受相同的規範，因為民眾黨存在的目的不是政黨的興盛，而是為了這塊土地。蔡壁如則重申，團結所有可以團結的力量對抗萬惡的民進黨。

「民眾黨作為負責任的在野黨，對執政者強力監督制衡本來就是天職。」黃國昌說，民眾黨更是一個有願景、有想法、有未來性的政黨，今天不管在政治上還是在國會上提出的所有主張，都會設想，「如果今天是由民眾黨執政、是由柯文哲擔任台灣總統，民眾黨絕對願意接受相同的民主規範、願意接受相同的監督制衡」。

黃國昌強調，因為民眾黨存在的目的不是政黨的興盛，而是為了這塊土地，為了這塊土地每一個台灣人、下一代，因此立場就不會因為是執政黨或在野黨有不同。

黃國昌說，心存善念盡力而為，過去這段時間中，一而再、再而三對賴總統提出最誠懇呼籲，以蒼生為念、以台灣為念，因為民眾黨在乎的是台灣。然而當執政者決定蠻橫時，就是在野黨起身的時候。

接著蔡壁如表示，現今民進黨已經不再是以蒼生為念的政黨，愛不用證明，真愛不用表白是要靠行動，民眾黨要拿出行動力，「我反對大罷免，政治家要以蒼生為念，同時要對自己有信心，應該要團結所有在野力量反對大罷免」，她支持大和解，這是柯主席選舉時也提到的政策。

蔡壁如說，政黨和解、社會和諧、兩岸和平，這行動就是溝通，任何黨政之間首重溝通，只有溝通才能凝聚共識、化解分歧，團結所有可以團結的力量對抗萬惡的民進黨。她表示，柯建銘已經發瘋了，利用大罷免造成整個社會的動盪，民眾黨以及其他在野力量應該團結，一起維持社會和平，溝通最重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
神秘白髮男身分曝！新光三越氣爆後幫CPR　還原澳門嬤急救現場
快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂
熱心男是餐廳董座！衝現場幫忙　他曝傷患：看得到地方全脫皮
33歲資深男樓管罹難　盧秀燕親赴靈堂上香
快訊／再尋獲4皮膚組織！碎屍已飄到高雄港區
澳門一家7口「阿公阿嬤雙亡」身分曝　倖存叔叔為現役特警
施工人員聞到瓦斯味　20分鐘後大爆炸
具俊曄暴瘦！　「大S告別聚會」珍藏照片追憶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

視察台中新光三越氣爆　卓榮泰：不允許第二次危害發生

柯文哲案司法不公如何救？黃國昌承諾修法　蔡壁如稱茁壯民眾黨

快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂見

黃國昌讚柯用心思考「一人變一群人」　感嘆沒想過要站在這地方

自爆收傅崐萁1萬組競選小物　鍾小平急改口：是金主付錢

台中新光三越氣爆！　台北市啟動百貨、餐廳、商場稽查

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

750元「審查費」之亂延燒　藍委邀NCC開協調會籲恢復舊制

若民眾黨執政　黃國昌：願意接受同樣的規範與監督制衡

預算無法挪用！租金補貼11月斷炊 　國土署：恐提前停止受理申請

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

視察台中新光三越氣爆　卓榮泰：不允許第二次危害發生

柯文哲案司法不公如何救？黃國昌承諾修法　蔡壁如稱茁壯民眾黨

快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂見

黃國昌讚柯用心思考「一人變一群人」　感嘆沒想過要站在這地方

自爆收傅崐萁1萬組競選小物　鍾小平急改口：是金主付錢

台中新光三越氣爆！　台北市啟動百貨、餐廳、商場稽查

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

750元「審查費」之亂延燒　藍委邀NCC開協調會籲恢復舊制

若民眾黨執政　黃國昌：願意接受同樣的規範與監督制衡

預算無法挪用！租金補貼11月斷炊 　國土署：恐提前停止受理申請

視察台中新光三越氣爆　卓榮泰：不允許第二次危害發生

碎屍魔突找朋友幫理大光頭　他驚悚回憶嚇破膽：當時已殺2人

新光三越氣爆！4死者遺體相驗完畢　死因曝光：多重器官衰竭亡

樂天女孩筠熹PK韓國啦啦隊　小紫見證滿貫全壘打嗨喊台灣尚勇

流感還有第2波「延續到夏天」　台大醫示警：恐和新冠變種一起來

中國女留學生加州遇害　私生活引熱議！美警公布兇嫌照

台南民宿被投訴提供的瓶裝水內長「青苔」　業者強調只是個案

神秘白髮男身分曝！新光三越氣爆後幫CPR　還原澳門嬤急救現場

28歲健身教練耍帥！挑戰「懸崖跳水」炫技　下秒狠撞岩石落海慘死

啦啦隊Wendy情人節曬婚紗照　「炸出超兇上圍」事業線看光

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

政治熱門新聞

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

遭母硬辦對岸身分證　海軍士兵保住台灣身分

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

川普喊帶回晶片生意　賴清德：審慎應對！國防預算要拚GDP3％

廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清

LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

全文／賴清德回應川普　擴大對美投資、全球半導體供應鏈夥伴倡議

韓國瑜同意總預算「先協商再送」　立院：收到民進黨團來函會速協商

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

快訊／台灣成美中兩強談判棋子？　賴清德：我們是棋手！不是棋子

川普控「台奪走晶片生意」　賴清德提供應鏈夥伴倡議：跟美方溝通

更多熱門

相關新聞

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

美國總統川普（Donald Trump）要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施。對此，總統賴清德14日召開國安高層會議後，發表敞廳談話時，針對台美關係、半導體產業與兩岸關係三面向提出策略，除拋出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，也提到讓國防預算達到GDP3％目標，更不排除提特別預算。對此，綠委吳思瑤表示，民進黨團當然支持也會全力協助。綠委王定宇則指出，國防自我防衛必要是超越黨派，台灣增加國防預算有其必要，這樣的態度必須展現給盟友看見，自助而後人助，否則如何說服國際盟友？

黃國昌：2028拉下賴清德才是邁向改革第一步

黃國昌：2028拉下賴清德才是邁向改革第一步

批政治獻金案「螺絲鬆」　蔡壁如：若柯文哲回來「我立即辭黨主席」

批政治獻金案「螺絲鬆」　蔡壁如：若柯文哲回來「我立即辭黨主席」

2026民眾黨不缺席　黃國昌：目標全國各縣市議會成立黨團

2026民眾黨不缺席　黃國昌：目標全國各縣市議會成立黨團

蔡壁如爆：若陳椒華委員要來民眾黨幫忙　我是樂觀其成

蔡壁如爆：若陳椒華委員要來民眾黨幫忙　我是樂觀其成

關鍵字：

民眾黨黃國昌蔡壁如主席補選

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面