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嘉義市社福中心親子共融宣導 　攜手民間企業社區支持網絡

▲▼ 社福親子共融活動開跑 烘焙、皮影戲、手作超有趣 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市推動社福親子共融活動開跑 ，烘焙、孩子們操作烘焙，皮影戲就像小小職人 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為落實「以家庭為中心、以社區為基礎」的社會安全網核心價值，今年度推動社會福利服務中心共融活動，活動包括寒暑假、館舍及大型親子共融活動，藉由規劃一系列適齡適性的課程與活動，以促進兒童多元發展，凝聚家庭動力。今年的共融活動自寒假營隊揭開序幕，透過豐富多樣的學習與體驗，讓孩童在假期中探索新知，享受寓教於樂的課程與環境，也為全年度的共融活動開啟美好篇章。

▲▼ 社福親子共融活動開跑 烘焙、皮影戲、手作超有趣 。（圖／嘉義市政府提供）

本年度由中華全齡教育協會承辦的114年度社會福利服務中心共融活動-寒令營於2月4日至2月7日圓滿落幕，此次寒令營包含節慶手作、烘焙課程、傳統技藝等主題，孩子們在遊戲中探索自我、發揮創意。今年的烘焙課程首次與聖保羅烘焙花園合作，由蘇婉如總主廚及專業的麵包師傅們帶領孩子們，於聖保羅噴水門市一同製作蛋糕甜點。

▲▼ 社福親子共融活動開跑 烘焙、皮影戲、手作超有趣 。（圖／嘉義市政府提供）


嘉義市政府社會處高級社工師劉鈺茹表示，感謝聖保羅烘焙花園去(113)年捐贈500張蛋糕券（市值約新臺幣30萬元），支持本市脆弱家庭及兒少社區支持服務據點的孩童，展現企業社會責任，而此次合作，更加落實兒童權利公約四大原則，提供場域、邀請專業烘焙師傅陪伴孩子盡情揮灑，製作屬於自己的糕點、餅乾。

▲▼ 社福親子共融活動開跑 烘焙、皮影戲、手作超有趣 。（圖／嘉義市政府提供）

聖保羅烘焙花園經理蘇冠融表示，很榮幸能與嘉義市政府合作烘焙課程，提供兒童優質的學習環境，藉由專業主廚的指導，讓孩子們體驗樂趣、提升技藝，啟發對烘焙的熱愛，期待未來能看到更多優秀的烘焙人才誕生。

中華全齡教育協會理事長翁紫銘表示，今年承辦社會福利服務中心共融活動，期待與更多的企業與產業夥伴合作，共同打造優質、友善的成長環境，未來將按季辦理適齡適性的親子活動，歡迎大小朋友持續關注社會處臉書粉絲專頁，把握報名機會，共創美好回憶。

 
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