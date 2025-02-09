不再選擇性障礙！　嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

▲來嘉義要吃哪家雞肉飯?嘉義市立博物館《來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展》提供攻略 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立博物館《來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展》自去（113）年8月23日開展以來，深受廣大民眾喜愛，無論是在地居民還是外地遊客，都紛紛表示這個展覽讓他們重新認識嘉義這道經典美食的故事與文化。由於展覽反應熱烈，眾多民眾敲碗表示支持，嘉義市立博物館也決定將原定展期延長至5月18日(日)，讓更多人有機會參與這場美味與文化的饗宴。

▲嘉義市立博物館《來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展》提供攻略 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉博館表示，自開展以來，每日的觀展人潮不斷，現場不僅充滿了對這道經典料理興趣盎然的觀眾，更多人是想要來一探究竟，到底博物館是如何透過展覽呈現火雞肉飯這道嘉義經典在地飲食文化。

嘉義市政府文化局表示，這個展覽截至目前為止，已累計超過6萬參觀人次，展覽期間更有許多民眾把展場當成網美拍照打卡景點，還提出不少有趣的問題。其中最常被問的便是：哪家火雞肉飯最好吃？紅肉和白肉要怎麼選擇？看完展覽之後，也得到許多出乎意料的資訊，包括嘉義市的火雞肉飯店家密度竟然可以比四大超商的分佈還要高！還有嘉義市雖然賣火雞肉飯，但卻沒有火雞養殖場，火雞都是由鄰近縣市供應。

看完展覽之後，大家不禁讚嘆，在這座城市，真的是走幾步就能吃到好吃的火雞肉飯。更有遊客表示，來到嘉義後，他們根本是火雞肉飯吃不膩，這道美食已經成為嘉義生活的一部分。展覽中的歷史資料更讓人驚訝地發現，過去火雞肉的價格竟然比雞肉還便宜，這使得大家對這道美食的歷史與價值有了更深刻的認識。



在火雞肉飯滿滿是的嘉義，大家一定會遇到選擇障礙，所以嘉義市立博物館也特別在《來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展》展場中設計一套「命定火雞肉飯」互動遊戲體驗，讓大家透過現場的電腦螢幕回答幾個關於個人對於米飯軟硬度、油蔥酥乾溼、醬油或雞油等口味喜好的簡單問題後，就能得到一份由電腦挑選推薦的火雞肉飯店家名單，據現場體驗過的老饕觀眾表示準確度還蠻高的。

此外，還有利用AI科技模擬市民研究員的外貌與聲音，為大家推薦嘉義火雞肉飯並說明他們的選擇理由，帶來更多的趣味互動。有些民眾甚至誤以為展覽現場會提供火雞肉飯！還有外地遊客會特地蒐集美食達人推薦60碗火雞肉飯的名片，每家都要吃過一遍。





展覽內容深入探討了火雞肉飯的歷史背景、製作秘訣以及嘉義火雞肉飯的分布等精彩內容，這不僅是一場視覺與味覺的饗宴，更是了解嘉義文化與人情故事的絕佳窗口。歡迎大家到嘉義體驗這場美食與文化的精彩碰撞！

同時，也不妨走進市區的火雞肉飯店，探索屬於你的「命定火雞肉飯」，感受這座城市獨有的美食魅力。在嘉義市從早餐到晚餐，甚至是宵夜，都能品嚐到最正宗的火雞肉飯美味。這場展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一段深入了解嘉義地方文化、歷史與美食的旅程。別錯過這個機會，快來嘉義市立博物館，看火雞肉飯的故事，保證看完展覽之後就立刻想到市區吃一碗火雞肉飯！本展展期延長至5月18日(日)，關於更多的展覽資訊，可至嘉義市立博物館官網(網址https://museum.chiayi.gov.tw)查詢。



◎《來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展》展覽資訊

展覽期間:113年8月21日(三)至114年5月18日(日)，上午9:00-下午5:00(周一休館)

展覽地點:嘉義市立博物館1樓特展廳

入館費用：全票50元、團體票35元、優待票25元（嘉義市民免費）

嘉博館網站https://museum.chiayi.gov.tw

嘉博館臉書專頁https://www.facebook.com/cymmuseum

