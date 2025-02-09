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嘉義市發放蛇年小提燈　連續三天每日限量1000個

▲▼ 嘉義市「小花蛇」小提燈 連續3日限量發送 大人帶小孩感受元宵氣氛 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市連續3日限量發送「小花蛇」小提燈 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節年假剛放完，國曆2月12日即將迎來元宵節 (農曆正月十五)。嘉義市政府在蛇年特別隆重推出「小花蛇」小提燈，2月8日起連續三天的下午4點開始，在嘉義市文化公園(文化路與民族路口)發送給民眾，每日限量1,000個，送完為止。

民政處長林家緯表示，嘉義市政府每年在元宵節前夕都會發放精美小提燈，讓市民朋友感受濃厚的元宵氛圍。今年特別呼應「花開富貴」的主題，精心設計「小花蛇」造型小提燈，讓傳統與創意完美結合。這款小提燈不僅造型討喜，還巧妙融入盤身設計，象徵吉祥圓滿，希望大家在新的一年都能迎來豐收與好運。

▲▼ 嘉義市「小花蛇」小提燈 連續3日限量發送 大人帶小孩感受元宵氣氛 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市民政處長林家緯發放小提燈 。（圖／嘉義市政府提供）

今年嘉義市元宵小提燈發放活動再度吸引市民熱情參與，活動尚未開始，文化公園就已排滿等待領取提燈的民眾。其中，排隊第一位的丁小姐表示，她今天特地在下午一點多就來排隊，每年都不缺席，只為了能夠第一時間領取到這個象徵祝福與好運的小提燈。

嘉義市政府連年推出的生肖小提燈都廣受市民喜愛，今年選購的「小花蛇」小提燈是素有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計，林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，每年推出的元宵小提燈總有令人驚喜的新亮點。

▲▼ 嘉義市「小花蛇」小提燈 連續3日限量發送 大人帶小孩感受元宵氣氛 。（圖／嘉義市政府提供）

小提燈造型為一隻粉紅色笑咪咪的小花蛇，呈現盤身攀升、炯炯有神的生動姿態，象徵著城市不斷向上攀升、突破自我的精神，同時盤身守財的形象，也帶有財富聚集之意。

此外，這款小提燈的結構，特別設計成可以吃錢存錢的造型，從嘴巴投入錢幣，錢會聚集到蛇身中央，像一個聚寶盤般，既可收納零散的硬幣，也能存放一些可愛的小物。這樣的設計不僅實用，還增添了存錢的樂趣。

▲▼ 嘉義市「小花蛇」小提燈 連續3日限量發送 大人帶小孩感受元宵氣氛 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市發放「小花蛇」小提燈同步提供疫苗施打 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局表示，活動現場也將搭配衛生局的疫苗施打服務，提供市民朋友更便捷的健康守護。也提醒，近期流感疫情較為嚴峻，建議市民朋友在人潮密集的公共場所戴上口罩，並把握機會前往醫療院所施打疫苗，提升社區免疫保護力，共同守護健康，安心歡度元宵節。

 
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