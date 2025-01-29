嘉義文化路夜市成「大型暖暖包」　傍晚湧入爆量人潮開心逛吃

▲▼ 嘉義市文化路夜市春節期間湧進大量人潮成「大型暖暖包」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆年假期間，嘉義市展現驚人的觀光魅力，各大景點湧現絡繹不絕的人潮。其中，榮登2024全台夜市人潮之冠「文化路夜市」更成為討論焦點，傍晚時分，攤位間已擠滿品嚐美食的民眾，讓網友笑說現場宛如「大型暖暖包」。來嘉一定要品嚐的美食—雞肉飯，也迎來「家家都排隊」的熱烈景象，展現嘉義市好逛、好買、好好吃的魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市政府觀光新聞處為了讓民眾更了解這座城市魅力，特別推出賀歲動畫( https://reurl.cc/Egy13m )，由Q版的勇媽黃敏惠市長攜手大白熊帶路，引領遊客遊覽嘉義市必訪景點。動畫中，可愛的勇媽市長與大白熊一同在蘭潭湖畔悠遊，踩上便利好行的Youbike2.0，以最適合這座城市的速度欣賞湖光山色之美，還一同走訪充滿濃厚木都氣息的檜意森活村、新舊融合的嘉義市立美術館等景點，晚間則來到文化路夜市，用美食為愉快的一天畫下句點。勇媽與大白熊帶路，從最在地的視角分享「巷仔內」的經典遊程，期待讓旅人感受到嘉義市從早到晚的多元魅力。

觀光新聞處張婉芬處長分享，數位旅遊平台Agoda日前將嘉義評為台灣「2025新興旅遊目的地」之冠，紐約時報則將阿里山評選為2025年「全球最值得去的52個勝地」之一。春節正是造訪嘉義市這座充滿魅力城市的好時機，歡迎遊客從阿里山森林鐵路的起點-嘉義市，展開一場文化與美景兼備的旅程，走訪製材所、車庫園區，了解木都嘉義市的文化與歷史，品嚐經典的雞肉飯、豆漿豆花和沙鍋魚頭，讓春節假期充滿驚喜與回憶。