民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

▲民進黨粉專貼文。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

財政部公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億，超出預算數5283億，創下歷史新高。國民黨喊話超徵應該「還錢於民」普發現金1萬；民進黨則發文表示「沒有超徵這件事」。對此，媒體人黃揚明今（14日）表示，民進黨可能要加強閱聽能力，財政部只強調「沒有違法超收」，而稅收超徵，就是因高於政府預期，連2023年的蘇貞昌都不敢否認有超徵，結果民進黨粉專解讀錯誤，只是再次鬧了笑話。

民進黨粉專今日發文表示，沒有超徵、沒有超徵、沒有超徵！最近很多人在討論稅收「超徵」要不要發現金，其實是根本就沒有「超徵」這件事！稅入都是依法徵收，只是因為經濟成長超出預期，產業獲利，股市也活絡等因素，「實際收到的稅比原本預期的多」。多出的稅收怎麼用？第一優先用來減少舉債、第二拿去還債、第三剩下的會在審計部核定後，作為未來國家建設的財源。

對此，黃揚明表示，民進黨的小編或主管可能要先進加強閱聽能力，民進黨粉專轉發財政部粉專，開頭就強調三次稅收「沒有超徵」。

黃揚明點出問題，但看財政部粉專內文，其實財政部要強調的是一切依法，「沒有違法超收」。而稅收超徵，是因高於政府預期，連2023年的蘇貞昌都不敢否認有超徵，只是解讀為經濟成長超乎預期，才會有當時的全民普發現金及撥補台電等措施，並編列特別預算。

黃揚明強調，結果民進黨粉專解讀錯誤，想隔空打臉蘇貞昌，只是再次鬧了笑話。

▼財政部粉專貼文。（圖／翻攝自Facebook／財政部）

▼蘇貞昌昔日貼文。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）