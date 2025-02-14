總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前召集院際協商，但攸關未來施政的總預算案僵局仍持續，立法院長韓國瑜主張追加預算、行政院長卓榮泰則呼籲進行朝野協商，卓、韓兩人中午會晤後取得共識，在總預算案送出前，能舉行朝野協商找到妥適解方。民進黨團昨也正式發函韓國瑜。對於藍白陣營反彈，民進黨團今（14日）表示，對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心，不必急著唱衰，針對各種可能，執政黨不會放棄努力，希望這場協商不設前提，若能夠談成共識，樂見有一個智慧解方，若無法談成，後續憲法救濟如覆議也是行政院職責。

對於總預算協商，吳思瑤表示，民進黨團昨天正式發函韓國瑜院長，把握機會再對話，能談、願意談都是好事，能不能解都要努力，這是總統召開院際協商後的期待，也是各院共識，韓國瑜院際協商後也拋出願意朝野協商，要解決僵局必須採取行動，民進黨團快速發函。

吳思瑤指出，聽聞立法院原本今天要送出總預算審查報告，三讀通過議案要有轉圜，在法制面確實存在巨大困難，但總預算送出前後，每個階段、每種方式都不會放棄努力，這是執政團隊共識，希望韓國瑜收到協商要求後，能盡速排定朝野協商。昨天中午卓榮泰跟韓國瑜會面、進一步協商，這也是彼此共識，希望各黨團正面看待，積極參與總預算協商。

吳思瑤表示，不論總預算送出前後，僵局都必須解開，針對各種可能，執政黨不會放棄努力，希望這場協商不設前提，各黨開誠布公，若能夠談成共識，樂見有一個智慧解方，若無法談成，後續憲法救濟如覆議也是行政院職責。

對於國民黨說沒收到通知，總預算不是黨團幹部說了算，民眾黨團總召黃國昌則稱，難以理解。對此，吳思瑤表示，不要還沒開始會議就急著唱衰，民進黨團已經發出公文，相信韓國瑜也會秉持承諾，以及兩院會後共識，即刻發出朝野協商通知，請國民黨立委稍安勿躁。

吳思瑤指出，黨團的代表就是各委員共同意見的代表，所有朝野協商，就是要解決議事上重要方向，相信王鴻薇跟傅崐萁絕對能代表國民黨立委意見。總預算就是民間發動罷免的因，如果想要避免風險，就共同面對這個因，種下惡因的是立法院，惡果卻由全民承受。

吳思瑤強調，負責任的政治工作者不要再甩鍋，難怪傅崐萁無法代表國民黨立委朝野協商？過去朝野協商就是立法院最好討論場域，對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心，不必急著下定論。