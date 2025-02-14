　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

▲▼民進黨團 輿情回應記者會 消防預算凍結 總預算協商 相關 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，中選會截至10日已收到44位立委罷免案，包含33名藍營立委、15名綠委，國民黨連日痛批罷免案將花12億公帑，但中選會經費不夠，勢必動用二備金，當家鬧事還要全民買單？乾脆「民主AA制」柯建銘與民進黨自己的大罷免自己出。對此，民進黨團今（14日）表示，王鴻薇曾經提案凍結中選會五成業務費，若要解凍要提罷免連署全新表格，就是怕罷免，12億只佔國民黨惡刪預算的0.58％，人民權利無人可沒收，不是哪個政黨贊成或反對就能影響。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；竹縣徐欣瑩、林思銘；南投游顥、馬文君；苗栗陳超明、邱鎮軍；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等33人。

國民黨則派出青年軍「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；高雄許智傑、黃捷；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等15人。

吳思瑤表示，王鴻薇曾經提案凍結中選會五成業務費，若要解凍要提罷免連署全新表格，就是怕罷免才要求新制度，凍結五成中選會業務費其心可議，這就是國民黨怕罷免，用凍結預算方式沒收罷免權，要求新搭配選罷法是整套劇本，沒收人民罷免權。

吳思瑤直言，國民黨一再帶風向說罷免要花12億人民救命錢，每年預算編列都有選舉經費，人民發起公投案跟罷免案，根據預算法可以動用二備金，有明確法規可以執行，難道國民黨連民主制度都要沒收嗎？且比起國民黨惡刪總預算，12億只佔0.58％，比起財劃法掏空中央3千多億，只佔0.32％，12億絕對不是燒錢，是人民權利。

吳思瑤質疑，依法支應何錯之有？國民黨立委就是怕罷免，請國民黨立委好好把預算看清楚，對於人民權利政府要做相關預算支應，人民權利無人可沒收，只要有罷免或是公投提案，都要動用公帑舉辦，不是哪個政黨贊成或反對就能影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
票房超《冰雪奇緣》！　陸媒：《哪吒2》終將並列《鐵達尼號》
惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」
找到左營仙姑頭皮！兒跪碎屍魔家前呼喚招魂　擲8次筊才應允回家
快訊／王婉諭成功連任「時代力量黨主席」　
熱顯像畫面曝！氣爆現場溫度才19到24℃
男女樓管陳屍11F、12F　家屬現場招魂畫面曝
周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

朝野再協商總預算案？　王鴻薇：國民黨團不可能違背法令

藍白砍國防預算　賴清德認友盟關切：盼朝野以整體國安為首要考量

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

川普控「台奪走晶片生意」　賴清德提供應鏈夥伴倡議：跟美方溝通

全文／賴清德回應川普　擴大對美投資、全球半導體供應鏈夥伴倡議

賴清德要國防預算達GDP3％目標　「會尋求用特別預算方式提出」

快訊／台灣成美中兩強談判棋子？　賴清德：我們是棋手！不是棋子

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

朝野再協商總預算案？　王鴻薇：國民黨團不可能違背法令

藍白砍國防預算　賴清德認友盟關切：盼朝野以整體國安為首要考量

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

川普控「台奪走晶片生意」　賴清德提供應鏈夥伴倡議：跟美方溝通

全文／賴清德回應川普　擴大對美投資、全球半導體供應鏈夥伴倡議

賴清德要國防預算達GDP3％目標　「會尋求用特別預算方式提出」

快訊／台灣成美中兩強談判棋子？　賴清德：我們是棋手！不是棋子

依依❤納豆「激短褲拍婚紗」穿超辣！泰國解放鉛筆腿被看光：還可以嗎

大直豪宅轉手兩極化　有人賺3600萬！他慘賠4千萬

《爸爸去哪兒》董力官宣「比利時超正女友」！　1線索爆：已婚了

黑衣男持銼刀逛大街嚇壞路人　監視器曝行蹤！住處抄出毒、刀

獨家／AMPERS＆ONE來台嚐正宗雞排：瘋了　N.Flying宰鉉探班餵食超暖

三分失準照贏！巴特勒加入後勇士3勝1敗　格林：氣氛完全不同

花蓮樂活名攤767顆星！東大門夜市佔721星　頒獎秀出「夜市王」

快訊／台股收盤大跌246.8點　台積電跌30元至1060

台南新營波光節大型雞蛋糕現身　水幕投影唯美上演超吸睛！

全台灣最重要的一間7-11倒了！　地點、原因曝光

政治熱門新聞

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

遭母硬辦對岸身分證　海軍士兵保住台灣身分

廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清

川普喊帶回晶片生意　賴清德：審慎應對！國防預算要拚GDP3％

LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

全文／賴清德回應川普　擴大對美投資、全球半導體供應鏈夥伴倡議

韓國瑜同意總預算「先協商再送」　立院：收到民進黨團來函會速協商

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

國土署發不出租金補貼？白黨團開酸

更多熱門

相關新聞

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

財政部公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億，超出預算數5283億，創下歷史新高。國民黨喊話超徵應該「還錢於民」普發現金1萬；民進黨則發文表示「沒有超徵這件事」。對此，媒體人黃揚明今（14日）表示，民進黨可能要加強閱聽能力，財政部只強調「沒有違法超收」，而稅收超徵，就是因高於政府預期，連2023年的蘇貞昌都不敢否認有超徵，結果民進黨粉專解讀錯誤，只是再次鬧了笑話。

朝野再協商總預算案？　王鴻薇：國民黨團不可能違背法令

朝野再協商總預算案？　王鴻薇：國民黨團不可能違背法令

藍白砍國防預算　賴清德認友盟關切：盼朝野以整體國安為首要考量

藍白砍國防預算　賴清德認友盟關切：盼朝野以整體國安為首要考量

大罷免12億經費哪來？　國民黨提民主AA制：柯建銘、民進黨自己出

大罷免12億經費哪來？　國民黨提民主AA制：柯建銘、民進黨自己出

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

關鍵字：

罷免立委中選會國民黨民進黨王鴻薇吳思瑤大罷免

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面