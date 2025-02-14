藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，中選會截至10日已收到44位立委罷免案，包含33名藍營立委、15名綠委，國民黨連日痛批罷免案將花12億公帑，但中選會經費不夠，勢必動用二備金，當家鬧事還要全民買單？乾脆「民主AA制」柯建銘與民進黨自己的大罷免自己出。對此，民進黨團今（14日）表示，王鴻薇曾經提案凍結中選會五成業務費，若要解凍要提罷免連署全新表格，就是怕罷免，12億只佔國民黨惡刪預算的0.58％，人民權利無人可沒收，不是哪個政黨贊成或反對就能影響。

罷團日前已遞交的罷免國民黨立委提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北葉元之、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；竹縣徐欣瑩、林思銘；南投游顥、馬文君；苗栗陳超明、邱鎮軍；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、江啟臣；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等33人。

國民黨則派出青年軍「以罷制罷」反制，中選會收到罷免民進黨立委的提議書，包括北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；南市林俊憲、王定宇；高雄許智傑、黃捷；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等15人。

吳思瑤表示，王鴻薇曾經提案凍結中選會五成業務費，若要解凍要提罷免連署全新表格，就是怕罷免才要求新制度，凍結五成中選會業務費其心可議，這就是國民黨怕罷免，用凍結預算方式沒收罷免權，要求新搭配選罷法是整套劇本，沒收人民罷免權。

吳思瑤直言，國民黨一再帶風向說罷免要花12億人民救命錢，每年預算編列都有選舉經費，人民發起公投案跟罷免案，根據預算法可以動用二備金，有明確法規可以執行，難道國民黨連民主制度都要沒收嗎？且比起國民黨惡刪總預算，12億只佔0.58％，比起財劃法掏空中央3千多億，只佔0.32％，12億絕對不是燒錢，是人民權利。

吳思瑤質疑，依法支應何錯之有？國民黨立委就是怕罷免，請國民黨立委好好把預算看清楚，對於人民權利政府要做相關預算支應，人民權利無人可沒收，只要有罷免或是公投提案，都要動用公帑舉辦，不是哪個政黨贊成或反對就能影響。