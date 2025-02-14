　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主張每人普發1萬　藍委：免被綠友友吃得腦滿腸肥

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

對於今年超徵5283億元，國民黨團呼籲，「還錢於民2.0」全台灣每人發1萬元現金。但此舉遭綠委反擊，也被財政部質疑可能有財政紀律問題。對此，國民黨立委許宇甄表示，國民黨主張每人普發1萬元，總共才2340億元，中央政府還有1400億元可以用來還債、推動社福。與其讓綠友友吃得腦滿腸肥，這樣不如還錢於民，讓全民共享經濟成果。

許宇甄指出，2024年政府又從人民口袋裡多收了5283億元，這不是第一次，也不是偶然，而是這幾年年年如此。2020年到2023年，政府超徵了1兆3424億，但真正拿去還債的只有3960億元，不到三成，如果政府可以將錢全部拿去還債，她支持，但民進黨最常做的事將錢拿去編列特別預算、綁樁，與其讓綠友友吃得腦滿腸肥，這樣不如還錢於民，讓全民共享經濟成果。

許宇甄認為，政府超徵5千多億的錢不是政府憑空變出來的，而是國人省吃儉用、努力打拚繳出的血汗稅款。如今，物價飛漲、薪資停滯、房租高漲，人民的日子越來越難過，這筆錢應該回到最需要它的人手中，而不是被政府握在手裡，讓百姓繼續過苦日子。

許宇甄表示，國民黨主張每人普發1萬元，總共才2340億元，中央政府還有1400億元可以用來還債、推動社福。普發1萬元不是政府的恩賜，而是人民應得的，如果發到每個人手上，它可能是小孩的學費、是爺爺奶奶的醫藥費、是辛苦上班族的一頓熱騰騰的飯、一個喘口氣的機會。賴政府上台後，油價漲、電價漲、物價漲，連一杯咖啡、一杯手搖飲都比以前貴了，老百姓的每一分錢都得精打細算。這1萬元，不是奢侈，而是實實在在的幫助。

許宇甄質疑，民進黨說發現金給民眾會「影響財政紀律」，甚至誇張地說「會搞垮國家」。但2023年蔡英文政府不也普發過6000元？ 當時民進黨還大肆宣傳，說普發現金是「全民共享經濟成果」。蔡英文能發，賴清德卻不能？難道是因為民進黨自己也知道賴清德做的比蔡英文差，政府無法再讓人民共享經濟成果了嗎？還是根本不願意發，寧可讓人民勒緊褲帶，自己卻掌控這筆錢？還是又想要拿錢綁樁、圖利特定人？

許宇甄強調，政府不能只會收錢，卻在該還給人民時裝聾作啞。百姓的血汗錢，應該回到百姓手上，這才是真正的「取之於民、用之於民」。普發現金1萬元，對政府來說或許只是冰冷的數字，但對百姓來說卻是生活的一道光，一份救急錢。國民黨堅持站在人民這一邊，讓這筆錢真正回到應該屬於它的地方，讓每個台灣人都能感受到政府的用心，而不是只能眼睜睜看著自己的辛苦錢，被政府藏起來、花在別的地方。人民的錢就該還給人民。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／氣爆4死37傷　新光三越最新聲明：承諾負起所有責任
快訊／盧秀燕震怒！　對新光三越提出2要求
LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德親上火線
回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母帶愛女回新竹
台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動　狗仔：拍到了
家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長鞠躬道歉10分鐘
氣爆現場喊：黑牌別救了！　一圖看「重大事件檢傷分類」
傷心情人節！23歲女樓管男友悲痛現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總預算案三讀後協商？　黃國昌困惑：無相關程序規定、也無前例

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

稅收再超徵國民黨喊普發萬元　黃國昌：將開公聽會聽各界意見

國民黨主張每人普發1萬　藍委：免被綠友友吃得腦滿腸肥

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風澄清「他真的在幫忙」沒在蹭

韓國瑜同意總預算「先協商再送」　立院：收到民進黨團來函會速協商

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

總預算案三讀後協商？　黃國昌困惑：無相關程序規定、也無前例

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

稅收再超徵國民黨喊普發萬元　黃國昌：將開公聽會聽各界意見

國民黨主張每人普發1萬　藍委：免被綠友友吃得腦滿腸肥

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風澄清「他真的在幫忙」沒在蹭

韓國瑜同意總預算「先協商再送」　立院：收到民進黨團來函會速協商

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花　口感細緻綿密有夠涮嘴

結婚10年懷疑外遇　木匠男把「速乾膠灌妻子嘴中」勒脖殺人

總預算案三讀後協商？　黃國昌困惑：無相關程序規定、也無前例

百年繁華中和路珍稀新案！「君奕華品」盡享交通、機能與房價補漲紅利

橋本環奈新戲劇情太瞎！「營養師沒發現胰臟瘤…被醫師罵」網看怒了

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

氣爆釀4死37傷！新光三越最新聲明「以人為本」：承諾負起所有責任

台中新光三越「連續14年」全台最賺百貨！停業1天就虧7000萬

台南文化景點對寵物友善　寵物入園抽好禮活動開跑

惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁

關韶文想喝鬼鬼的母奶

政治熱門新聞

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清

遭母硬辦對岸身分證　海軍士兵保住台灣身分

LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

韓國瑜同意總預算「先協商再送」　立院：收到民進黨團來函會速協商

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

國土署發不出租金補貼？白黨團開酸

韓國瑜、卓榮泰今午碰面　有共識預算案送出前舉行朝野協商

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓」就一定要准？

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

國台辦「歡迎中國台北」　陸委會：違反奧會模式

苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

更多熱門

相關新聞

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，驚悚意外震撼全台。消防人員第一時間衝現場搶救，也有不少民眾捕捉到消防員累癱畫面，也讓藍委王鴻薇日前刪除消防員頭盔裝備預算1億的提案，再度引起討論。民進黨團今（14日）表示，事實上，王鴻薇原本提案砍兩億、林思銘凍結七成，後來民怨沸騰，國民黨撤案，改凍結三成也就是2.67億預算，包含所有設備採購、消防廳舍、房舍更新費用，希望類似案件盡速解凍，給予辛苦消防弟兄合理支持。

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

分析賴清德對大罷免態度　黃暐瀚曝「這時間點」民進黨就會蹽落去

分析賴清德對大罷免態度　黃暐瀚曝「這時間點」民進黨就會蹽落去

台灣有史以來最大罷免提案　一場公民忍無可忍的抗暴活動

台灣有史以來最大罷免提案　一場公民忍無可忍的抗暴活動

關鍵字：

國民黨藍委綠友友

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面