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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免12億經費哪來？　國民黨提民主AA制：柯建銘、民進黨自己出

▲▼民進黨團召開 沒收民主 國會已死 記者會 柯建銘 吳思瑤等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，已有超過30位國民黨立委遭到鎖定，罷免連署第一階段達標。對此，國民黨今（14日）表示，若民進黨要罷免41位立委，將燒12億3000萬，但中選會經費不夠，勢必動用行政院二備金，民進黨拿人民救命錢搞大罷免？當家鬧事還要全民買單？乾脆「民主AA制」柯建銘與民進黨自己的大罷免自己出！

國民黨表示，近期民進黨造謠的行為越來越猖狂，甚至不斷消費時事製造無謂仇恨，疑似就是為大罷免預熱，民進黨黨團總召柯建銘更直接宣告要發動大罷免。

國民黨表示，然而罷免動輒勞民傷財，中選會並不是為了全方面罷免設立，自然沒有這麼大一筆罷免經費，那經費是誰要出？柯建銘嗎？答案是只能從應付緊急性支出的行政院第二預備金來支應！

國民黨指出，中選會未編列任何罷免預算，而中選會僅有 100 萬元預備金，不足以應付如此大規模的罷免，因此若罷免進入選舉階段，勢必將動用行政院的第二預備金。這筆預算本應作為救災與緊急支出，為政府應對天災等重大事件的救命錢，根本就是動用人民救命錢於政治鬥爭，恐大幅降低災害應變能力。

大罷免潮12億3000萬從哪來？當家鬧事還要全民買單？國民黨估計，若以2024年基隆罷免案耗費近3000萬公帑為標準計算，民進黨若要罷免41位立委，將燒掉12億3000萬。請問一下是發動超甲級甲動，一下是「預告」大罷免大成功的柯建銘，在發動大罷免時有想過12億3000萬從哪來嗎？

國民黨說，超過六成人民反對製造無謂仇恨的全面大罷免，建議柯建銘，與其拿人民的救命錢來搞政治鬥爭，乾脆自己的大罷免自己出，畢竟沒有人希望再拿這種無理取鬧的政治操作，來消耗社會資源！

接著，國民黨提到，超徵稅收全拿去罷免？過去三年（2021–2023）超徵稅收達1兆3424億元，還債僅3000多億元，財政部未提出具體減債計畫，賴清德政府更對還稅於民提議躲躲閃閃，不妥善利用稅收超徵資金、不優先還債，難道是要拿來支應罷免與政治操作？

國民黨強調，拿人民的救命錢當作政黨鬥爭的籌碼，無疑是在透支國家的未來，人民的血汗錢可不是民進黨的提款機，請柯建銘與民進黨自己的罷免自己出，民主AA制，啟動！

▼國民黨轟民進黨用救民錢搞罷免。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

▲▼國民黨轟民進黨用救民錢搞罷免。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

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