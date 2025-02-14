說好婚後生子　妻1原因突喊「不想生了」！他怒討300萬找代理孕母

▲妻子不想身材走樣，拒絕生小孩。（示意圖／記者黃可昀攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少情侶在結婚前就會先說好，未來要不要生小孩，一名網友就表示，有共識這兩年要生小孩，也一起努力存錢，但老婆最近卻突然改口不想生，擔心身材走樣、副作用等等，但他堅持人生規畫就是要有小孩，甚至叫老婆取卵，並出300萬，讓他去找代理孕母，「早知道她不想生，也不會跟她結婚」。

原PO在Dcard發文，「老婆反悔不生，我跟她要三百萬賠償」，原本有共識在這兩年內要生小孩，並且正在為此存錢。然而，妻子看到閨蜜生小孩後變胖及其他副作用，感到害怕而決定不懷孕，只願意養育小孩。

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原PO對此感到不解，「奇怪懷孕會變胖，結婚前不知道嗎？」運動產後變胖只是因為不運動，身邊的親戚朋友在產後半年到一年內就能瘦回去。他強調，人生規劃中一定要有孩子，要求妻子去取卵，再支付300萬元，讓他出國找代孕，「上網查大概要五六百萬，老婆反悔不生造成我的損失，跟她要一半損失就好，我很仁慈」。

如果早知道妻子不想生，就不會結婚了，他氣炸指出，「浪費我這麼多年的生命，用騙的來結婚…騙到後再來說不要生」，買房頭期款300萬他出的，房貸也是他出比較多，「如期還完我多出500萬，現在沒有要懷孕，男女平等還我300萬很公平吧？但是老婆爆氣，說我很計較，奇怪到底是誰有問題？」

貼文曝光，有網友罵原PO，「感覺你的計畫裡就是沒有你老婆，從頭到尾你的未來藍圖就是只有要一個小孩」、「其實你當時娶她不是愛她，只是想找代理孕母」、「你老婆不生是對的！你以為生小孩是生產線嗎？料夠排程上，咕嚕就噴出來嗎？」

不過也有網友挺原PO，「老實講我覺得原PO是對的欸…先不提別的有的沒的，大家都說想要小孩就去找想生小孩的結婚，有沒有一種可能，原PO和他妻子會結婚，就是因為他們都有想要生小孩」、「一開始不想生就應該先說啊，後面反悔男方要找代孕，也願意讓她只出一半當作補償，有什麼不對….又不是要女生全出」。