搭捷運兒遭疑偷竊　母護子與男乘客扭打！母子被強制送醫

▲台北捷運旅客發生糾紛，上為示意畫面，無關本案。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

9日中午12時5分北市捷運忠孝復興站發生一起車廂內的糾紛，肇因一對母子在車廂內小孩疑有偷竊其他乘客錢包被發現，被熱心民眾發現後，媽媽要帶小孩下車，卻遭男乘客阻止發生肢體衝突，捷運警察隊警員獲報到場後，發現未成年小孩出現頭部撞欄杆的自殘行為，母親也情緒激動嚎啕大哭，警方協助兩人送醫，這才化解一場鬧劇。

北市捷運警察隊表示：警員到場後，見這對母子中的兒子精神狀況不佳，當場用頭部撞椅子、欄杆等自殘情況，為保護當事人，當場壓制其子防止其持續自傷，並通知消防局派遣救護車將小朋友強制就醫。

母子兩人在於13時20分經轄區大安分局新生派出所警員陪同下、搭救護車到台大醫學院就診，所幸傷勢並無大礙。遭母親情急動手揮打的男乘客也表示不願意追究。

目擊網友「rainy19970811」透過社群軟體Threads發影片表示，母子搭捷運從忠孝復興站要到忠孝敦化站，小孩疑似偷竊乘客財物被發現，母親想要帶小孩離開，遭見義勇為的男乘客抓住，母親與對方發生扭打，加上小孩頻頻用頭撞欄杆和座椅，嚇壞車廂內乘客。

捷警隊呼籲：北市捷運系統人潮擁擠，民眾發生口角或肢體糾紛，或遭遇身心危害，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理

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