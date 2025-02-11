　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2024登記結婚數減少157.4萬對　離婚增加2.8萬對

▲結婚,新人。（圖／CFP）

▲大陸2024年結婚數減少157.4萬對。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸民政部8日公佈數據顯示，2024年結婚登記數為610.6萬對，離婚登記數為262.1萬對。較2023年，大陸全國結婚登記數減少了157.4萬對，下降約20.5%；離婚登記數則增加了2.8萬對，上升約1.1%。對此，有專家分析是「無春」年傳統習俗所致，也有專家認為，長期來看，人口基數變少疊加婚姻意願弱化佔較大因素。

▲結婚,登記,領證。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，2024年全國結婚登記數在經歷2023年的一度回升後，再度觸底。這一數字不僅低於2023年，也低於回升前的2022年。

由於在民間習俗上，2024年為農曆整年沒有立春之年，「寡年無春」不宜結婚。對此，華東師範大學人口研究所所長丁金宏表示，2024年的回落與「無春」習俗避諱有一定關係，2025年的結婚登記數很可能會從去年因習俗避諱帶來的低點小幅反彈，「這種變化趨勢不宜以年度趨勢斷言長期走勢，長期的結婚登記數仍會波動下降。」

▲結婚,登記,領證。（圖／CFP）

至於西安交通大學人口與發展研究院教授姜全保則提到，結婚人數減少，出生人數也會減少，「現在人均生育率低了很多，以前一家都是幾個孩子，現在一家多是一兩個，2024年的出生人口數比2023年高，這是受到龍年的影響，但是總體上出生人口的趨勢是下降的。」

姜全保認為，從個體觀念上來說，現在的年輕人都追求教育提升和職業發展，「結婚、成家、生育不是必須的，推遲結婚甚至不婚的情況很多。」

丁金宏強調，要靠家庭幸福感的社會體驗和孩子的家庭價值去「感化」年輕人，這是一個長期的過程，「社會多做生育友好的制度建設，也要有足夠的耐心，不必急功近利、過度焦慮，生育的家庭價值不會熄滅。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
23萬股民嗨起來！　00939上演填息秀
預算遭大砍　高雄分屍案開挖化糞池暫緩
獨／媒體高層被當車手　北市警洗門風！創治安史首例
大S將樹葬！專家揭「選這3樹」種一起...靈魂永存
T-ara孝敏將成人妻！　男方身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

香港恢復寄往美國包裹　不確定性仍存在

特斯拉上海儲能超級工廠投產　開工至今僅9個月

複製DeepSeek「白菜價」大模型　「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

陸2024登記結婚數減少157.4萬對　離婚增加2.8萬對

兩岸200人在南昌迎春聯誼　大合唱期許「明天會更好」

對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

「兩馬」慶元宵邁入第23年　10道鄉宴美食與吉祥物「龍馬」亮相

差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

香港恢復寄往美國包裹　不確定性仍存在

特斯拉上海儲能超級工廠投產　開工至今僅9個月

複製DeepSeek「白菜價」大模型　「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

陸2024登記結婚數減少157.4萬對　離婚增加2.8萬對

兩岸200人在南昌迎春聯誼　大合唱期許「明天會更好」

對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

「兩馬」慶元宵邁入第23年　10道鄉宴美食與吉祥物「龍馬」亮相

差36小時！DeepSeek在美被偷襲　搶註商標「神秘人」曝光好尷尬

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

汪小菲來台開「麻六記」暫遭打槍　賈永婕補刀：棒棒

陸海關總署首位女性「一把手」　河南省委副書記孫梅君任新署長

問GPT「如何月薪100萬？」　他見5方式笑了：OnlyFans真的賺

林家正和運動家隊簽約！她點名「1球員」坐等好消息：台灣孩子加油

NCC喊「人工審查每案半小時」　Cheap戳致命傷：早都自動化了

主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

中科「金石堂」將熄燈　在地貼紙條：感謝18年陪伴

NCC暫緩收取750元審查費　王鴻薇：在野黨終結土匪行徑不退讓

Lisa新歌《Born Again》變性感戰神！金髮搭透視裙辣翻、羽毛裝超霸氣

韓國瑜喊總預算別提覆議　卓榮泰仍會提覆議、籲立院接受重新審議

【太會唱了吧！】黑柴跟著一起唱生日快樂歌　唱完還舉手許願XD

大陸熱門新聞

差36小時！「他」搶先註冊DeepSeek在美商標

江西「最強釘子戶」公路繞道圍住它 72歲屋主不滿補償仍住屋內

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱 「閃電五連鞭」未用出：要講武德

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格 代跑風波浮上檯面

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

抵制喊假的？　張蘭麻六記餐廳「人氣不減」用餐得排隊

複製DeepSeek「白菜價」大模型 「50美元＋16張英偉達GPU」完成　

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠

對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

陸2024登記結婚數減少157.4萬對 離婚增加2.8萬對

橡皮擦內嵌螢幕　安徽破作弊案

「兩馬」慶元宵邁入第23年　

更多熱門

相關新聞

死黨婚宴辦5星飯店！「3600到6000元之間」怎麼包

死黨婚宴辦5星飯店！「3600到6000元之間」怎麼包

相信不少人曾苦惱，熟識親友婚禮，若不想包到6000元的話，又不能低於3600元，到底該怎麼辦？一名網友就為此苦惱，因為有經濟上的考量，但好友婚宴辦在五星級飯店，詢問包多少才不會讓對方吃虧呢？文章曝光後，有過來人分享，紅包收過4000多元也有5000多元。

妻控服刑夫情勒「把我當工具人」　訴離獲准

妻控服刑夫情勒「把我當工具人」　訴離獲准

DeepSeek受國際關注與部分抵制　陸外交部回應

DeepSeek受國際關注與部分抵制　陸外交部回應

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

一里戰贏六區！　台中最大里人口突破2.7萬

一里戰贏六區！　台中最大里人口突破2.7萬

關鍵字：

大陸結婚離婚人口婚姻出生率

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面