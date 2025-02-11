陸2024登記結婚數減少157.4萬對　離婚增加2.8萬對

▲大陸2024年結婚數減少157.4萬對。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸民政部8日公佈數據顯示，2024年結婚登記數為610.6萬對，離婚登記數為262.1萬對。較2023年，大陸全國結婚登記數減少了157.4萬對，下降約20.5%；離婚登記數則增加了2.8萬對，上升約1.1%。對此，有專家分析是「無春」年傳統習俗所致，也有專家認為，長期來看，人口基數變少疊加婚姻意願弱化佔較大因素。

《紅星新聞》報導，2024年全國結婚登記數在經歷2023年的一度回升後，再度觸底。這一數字不僅低於2023年，也低於回升前的2022年。

由於在民間習俗上，2024年為農曆整年沒有立春之年，「寡年無春」不宜結婚。對此，華東師範大學人口研究所所長丁金宏表示，2024年的回落與「無春」習俗避諱有一定關係，2025年的結婚登記數很可能會從去年因習俗避諱帶來的低點小幅反彈，「這種變化趨勢不宜以年度趨勢斷言長期走勢，長期的結婚登記數仍會波動下降。」

至於西安交通大學人口與發展研究院教授姜全保則提到，結婚人數減少，出生人數也會減少，「現在人均生育率低了很多，以前一家都是幾個孩子，現在一家多是一兩個，2024年的出生人口數比2023年高，這是受到龍年的影響，但是總體上出生人口的趨勢是下降的。」

姜全保認為，從個體觀念上來說，現在的年輕人都追求教育提升和職業發展，「結婚、成家、生育不是必須的，推遲結婚甚至不婚的情況很多。」

丁金宏強調，要靠家庭幸福感的社會體驗和孩子的家庭價值去「感化」年輕人，這是一個長期的過程，「社會多做生育友好的制度建設，也要有足夠的耐心，不必急功近利、過度焦慮，生育的家庭價值不會熄滅。」