嫁汪小菲是錯的選擇？網翻出大S「10年前PO文」　答案超鼻酸

▲大S、汪小菲曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S（徐熙媛）猝逝，陸籍前夫汪小菲、前婆婆張蘭一連串行為引發爭議。有網友好奇，如果大S沒有嫁給汪小菲，人生結局會不會不同？但就有人翻出大S十年前的貼文，當時汪問她，「這是妳想要過的日子嗎？」她點頭，「這樣幸福簡單的小日子，我想過一輩子！」令眾人鼻酸，「不質疑真心，但真心瞬息萬變」、「是真的很愛很愛過。」

有網友在Dcard表示，刷著大S影片悼念時，常在想大S如果沒有嫁給汪小菲，人生結局會不會不同，就不會因為生小孩消耗身體、被婚內出軌造成心理重傷，離婚後還要應付前夫及前婆婆毀謗，壓力值根本爆表。

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貼文引發討論，「我不認為她會後悔，她一直都敢愛敢恨，雖然現在汪真的很靠杯，但是他們兩個一定也幸福過的，只是結局不美麗」、「還記得當初她眼神閃閃發亮的說就認定他了，他們也很愛過吧！只是不知道哪一步走錯了變成怨偶。」

其中，有網友翻出大S於2014年曾在微博上發文，「我和老公在床上逗著玥兒玩，老公突然問我：這是妳想要過的日子嗎？我說：是！這就是我想過的好日子！老公微笑點點頭。這樣幸福簡單的小日子，我想過一輩子！」也曾在2018年曬跟汪小菲的自拍合照，「親愛的老公～生日快樂，願我們永遠都是相親相愛的死小孩！Love you～」

過去的貼文令一票網友鼻酸，「看了以前S發的，不質疑真心，但真心瞬息萬變」、「很難過，是真的很愛很愛過，十年婚姻兩死一重傷 」、「非常活在當下呢！人生不就是這樣嗎？」