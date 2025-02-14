曾獲「日本動物大獎最高獎」！　中國大貓熊「永明」器官衰竭去世

▲大貓熊永明生前吸引相當多的遊客。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大貓熊「永明」近日因多重器官衰竭離世，享年32.5歲。永明2歲時，前往日本和歌山縣白浜野生動物園，並創造了海外最大的大貓熊家族「浜家族」，還先後獲得「日本動物大獎最高獎」、「中日友好特使」等榮譽。永明的逝世，也令不少粉絲相當惋惜。

▲大貓熊永明曾獲得「日本動物大獎最高獎」。（圖／翻攝自微博）

據《九派新聞》報導，大貓熊永明，譜系號390，雄性，1992年9月14日出生於北京動物園，2歲成為旅日大貓熊，為中日開啟了大貓熊國際保育合作的新篇章。

永明於2023年2月，帶著雙胞胎女兒「櫻浜」、「桃浜」回到中國，並定居在貓熊基地英雄農場。

▲大貓熊永明生前的模樣。（圖／翻攝自微博，上同）



然而永明在2025年1月，出現嗜睡、進食減少、長時靜臥等狀況。在獸醫和飼養團隊的治療護理下，「永明」的身體仍未見好轉，越來越虛弱，進食、呼吸都成為負擔，最後因多重器官功能衰竭死亡。

相關消息令粉絲網友們相當難過，「被關了一輩子，終於自由了」、「傳奇貓熊永明，再見了」、「這個年齡已經相當於人類100~120歲了，真的是高壽辭世了，永明回貓熊星繼續吃竹竹啦，在那裡也要幸福呀」、「我的天，這太突然了，前年永明才回來的啊，寶貝一路走好」。