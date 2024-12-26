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大陸 大陸焦點 特派現場

「人氣不輸貓熊」　馬英九粉絲多到大陸官員都驚訝

▲▼馬英九25日參訪四川省大熊貓保護研究中心都江堰基地。（圖／馬辦提供，下同）

▲馬英九25日參訪四川省大熊貓保護研究中心都江堰基地。（圖／馬辦提供，下同）

記者陳冠宇／北京報導

前總統馬英九本（12）月18日至26日赴黑龍江與四川訪問，他昨（25）日參訪四川省大熊貓保護研究中心都江堰基地（下簡稱都江堰基地），並與當年護送「團團」、「圓圓」到台灣的專家暢談；期間，馬英九遇到許多大陸民眾問候合影，連陪同的大陸官員都驚嘆，馬英九真的是風靡群眾。

馬英九率「大九學堂」學員赴黑龍江哈爾濱與四川進行交流，其中21日至26日於成都訪問，不過，他的行程只安排台灣媒體採訪到23日，後續由馬辦統一向台媒發布訪問消息。

馬英九昨日在大陸國台辦副主任潘賢掌、聯絡局長楊毅與四川省常委、副省長普布頓珠陪同下，接連走訪都江堰、青城山。

在參訪都江堰基地期間，馬英九氣色看起來不錯，不時向解說員提問。馬英九表示，台灣民眾非常喜歡貓熊（大陸稱熊貓），「團團」、「圓圓」一家人更是兩岸連結的重要象徵，希望未來兩岸關係春暖花開，能有更多的貓熊到台灣來。

馬英九在參訪過程中，遇到許多大陸民眾問候合影。據馬辦轉述，陪同官員驚嘆，馬英九的魅力，在大陸真的是風靡群眾，粉絲非常多。包括在都江堰基地，碰到很多來看貓熊的民眾，也有專程前來的外國人，馬英九都親切地與他們打招呼，一時間，民眾手機拍貓熊與馬英九此起彼落，形成有趣的場景。

▲▼馬英九25日參訪四川省大熊貓保護研究中心都江堰基地。（圖／馬辦提供，下同）

解說員介紹，同時有竹筍與竹葉時，貓熊會優先選擇竹筍吃，因為營養好、口感也好。這時，馬英九看著貓熊笑說：「牠感覺狼吞虎嚥啊……好像餓了幾個禮拜的樣子」，旁人也附和著「好吃啊，香啊」、「胃口好」。

馬英九還疑惑地問道：「牠這樣子狼吞虎嚥，每天要吃幾個小時啊？」解說員回應，一般要吃上十幾個小時，但是會分段吃。

貓熊的魅力無法擋，就連陪同馬英九參觀的潘賢掌也頻頻拿出手機拍貓熊的萌樣。值得注意的是，有講解員提到，「團團圓圓就是從我們熊貓中心過去的」。

同日，馬英九還參訪都江堰水利工程，對古人的智慧讚不絕口。他表示，都江堰是珍貴的世界文化、水利工程遺產，李冰的工程技術讓人讚嘆。在都江堰「天府源茶館」，馬英九欣賞了著名的川劇「變臉」與長嘴銅茶壺倒水沖茶絕技，頻頻豎起大拇指叫好。

▲▼馬英九25日參訪四川省大熊貓保護研究中心都江堰基地。（圖／馬辦提供，下同）

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