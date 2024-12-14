陸大貓熊星秋、怡蘭今啟程赴澳洲　10年預計吸引百萬遊客量　

▲ 大貓熊「星秋」個性活潑好動。（圖／翻攝 觀察者）

記者任以芳／綜合報導

中國野生動物保護協會今（14）日發佈消息，今年6月該會與澳洲阿德萊德動物園簽署的大貓熊國際保護合作研究協議（陸稱大熊貓），來自中國大貓熊保護研究中心的兩隻大貓熊，「星秋」、「怡蘭」於今啓程前往澳洲展開十年新生活。

大貓熊「星秋」「怡蘭」12月14日上午9時，從中國大熊貓保護研究中心都江堰基地出發，前往成都雙流國際機場。稍早14時30分已搭乘專機前往澳洲阿德萊德動物園，開啓新一輪中澳大熊貓保護合作研究。

資料顯示，大貓熊「星秋」，雄性，2020年9月出生，性格活潑好動；大貓熊「怡蘭」，雌性，2021年8月出生，性格文靜優雅。按協議約定，它們將在澳洲生活10年。

▲ 大貓熊「星秋」、「怡蘭」（吃竹子）今啟程遠赴澳洲打工10年 。（圖／翻攝 觀察者）

中澳雙方先前有序安排運輸前的各項準備工作，全力保障兩隻大貓熊平安、順利運抵阿德萊德動物園。中方對兩隻大熊貓實行了隔離檢疫和體檢，健康狀況均良好。

中方也組織專家前往阿德萊德國家動物園開展技術指導，並準備了窩窩頭、竹筍、胡蘿蔔等食物、水和藥品，確保飛行期間大貓熊的需求。中澳雙方選派了獸醫和飼養員共三人同機護送兩隻大熊貓。

阿德萊德動物園是澳大利亞第二古老的動物園，擁有200多種外來和本土哺乳動物、鳥類、爬行動物和魚類。為了迎接大貓熊到來，做好了充分準備，場館整理煥然一新，食用竹有長期穩定的保障，飼養管理團隊經驗豐富，並制定了完備的飼養管理制度和技術規範。

據了解，2009年11月，大貓熊「網網」「福妮」開啓旅澳生活，在澳洲期間，吸引了500多萬遊客和50多萬在校學生到動物園看望。通過參觀學習，公眾瞭解了更多有關大貓熊的保護知識和成效。今年11月，大熊貓「網網」「福妮」返回中國。