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大陸 大陸焦點 特派現場

中贈港第3對大貓熊「安可組合」首迎賓　遊客擠爆海洋公園

記者廖翊慈／綜合報導

香港海洋公園7日舉辦中贈港的大貓熊「安可組合」亮相儀式，會中宣布，兩隻大貓熊繼續採用原名「安安」、「可可」。 「安可組合」8日起在海洋公園「香港賽馬會四川奇珍館」與民眾會面，現場吸引許多遊客，爭相一睹「安可組合」的萌樣。

據《香港文匯網》報導，海洋公園8日一大早就開始出現排隊人潮，「安安」、「可可」所在的賽馬會四川奇珍館更是大排長龍，開館瞬間，不少遊客一路狂奔，期望能夠搶佔先機，率先一覽「安可組合」可愛的模樣。

▲▼中贈港第3對大貓熊「安可組合」。（圖／翻攝自微博）

▲▼中贈港第3對大貓熊「安可組合」。（圖／翻攝自微博）

▲▼中贈港第3對大貓熊「安可組合」。（圖／翻攝自微博）

香港特區政府表示，兩隻大貓熊組成「安可」組合，寓意香港未來好事繼續安可，接踵而來，「安」象徵香港未來安定平安，「可」則代表凡事皆可能。

報導指出，「安安」、「可可」早在9月26日抵港，10月25日完成檢疫隔離，一直在適應新棲息地，狀態良好。園方持續安排各界人士，以小規模形式，探訪兩隻大貓熊，讓牠們適應參觀者到訪。

▲▼現場吸引超多遊客。（圖／翻攝自微博）

▲ 現場吸引超多遊客。（圖／翻攝自微博）

不少遊客為了看「安可組合」甚至在開園前一小時，就來排隊。一名從新加坡來的王小姐表示，自己很喜歡貓熊，「安安非常活潑，跑來跑去，而且還會停下來擺姿勢，可可雖然有點害羞，但我也滿喜歡的。」她還指出，可能第一天開放，所以氣氛比新加坡的貓熊館來得熱鬧。

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