台電嘉義區處關懷年長者　致贈仁愛之家慰問金

▲▼ 台電嘉義區處關懷仁愛之家 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區營業處秉持關懷社會、回饋地方的精神，13日特別舉辦「關懷年長者，公益送暖」活動，由處長許墩貴及常務理事林盈年親自率隊，捐助財團法人臺灣省私立嘉義博愛仁愛之家慰問金5萬元，為長者送上實質關懷，並傳遞愛心與溫暖。

嘉義博愛仁愛之家多年來致力於照顧年長者，提供完善的安養與生活照護，讓長者在舒適、安心的環境中頤養天年。機構內的工作人員與志工長期默默付出，無論是日常起居、健康管理，或是心理支持，都給予長者無微不至的照顧。台電嘉義區營業處深知這份奉獻的可貴，特別透過此次捐助表達敬意，也期望拋磚引玉，喚起更多企業與社會大眾的關注與投入。

許墩貴表示，台電不僅負責穩定供電，也積極投身公益，期望能透過實際行動回饋社會。未來，台電嘉義區營業處將持續推動關懷弱勢群體的活動，讓愛心傳遞到社會的每個角落。

博愛仁愛之家董事長吳振明對台電的善舉深表感謝，並表示這筆慰問金將用於提升長者生活品質，包括設備改善、娛樂設施增添及舉辦更多關懷活動，讓長者感受到更多的溫暖與陪伴。

台電嘉義區營業處呼籲，社會大眾能共同關心長者福祉，攜手打造更友善、更溫馨的社會環境，讓愛與關懷持續延續。