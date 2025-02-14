　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台電嘉義區處關懷年長者　致贈仁愛之家慰問金

▲▼ 台電嘉義區處關懷仁愛之家 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 台電嘉義區處關懷仁愛之家 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電嘉義區營業處秉持關懷社會、回饋地方的精神，13日特別舉辦「關懷年長者，公益送暖」活動，由處長許墩貴及常務理事林盈年親自率隊，捐助財團法人臺灣省私立嘉義博愛仁愛之家慰問金5萬元，為長者送上實質關懷，並傳遞愛心與溫暖。

▲▼ 台電嘉義區處關懷仁愛之家 。（圖／台電嘉義區處提供）

嘉義博愛仁愛之家多年來致力於照顧年長者，提供完善的安養與生活照護，讓長者在舒適、安心的環境中頤養天年。機構內的工作人員與志工長期默默付出，無論是日常起居、健康管理，或是心理支持，都給予長者無微不至的照顧。台電嘉義區營業處深知這份奉獻的可貴，特別透過此次捐助表達敬意，也期望拋磚引玉，喚起更多企業與社會大眾的關注與投入。

許墩貴表示，台電不僅負責穩定供電，也積極投身公益，期望能透過實際行動回饋社會。未來，台電嘉義區營業處將持續推動關懷弱勢群體的活動，讓愛心傳遞到社會的每個角落。

▲▼ 台電嘉義區處關懷仁愛之家 。（圖／台電嘉義區處提供）

博愛仁愛之家董事長吳振明對台電的善舉深表感謝，並表示這筆慰問金將用於提升長者生活品質，包括設備改善、娛樂設施增添及舉辦更多關懷活動，讓長者感受到更多的溫暖與陪伴。

台電嘉義區營業處呼籲，社會大眾能共同關心長者福祉，攜手打造更友善、更溫馨的社會環境，讓愛與關懷持續延續。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越「急轉彎取消」
新光三越「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更慘重
獨／新光三越今3時段讓員工入館取物　「3項規定」曝光
台中三越氣爆！樓下餐廳怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影
厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達強烈等級
快訊／一家7口「2歲女童」頭部重創　ICU搶命中
差一個紅燈躲過新光三越氣爆　押人犯刑警、返隊救護車直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電嘉義區處關懷年長者　致贈仁愛之家慰問金

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供學童新鮮多樣化餐點

不止寶可夢提燈！　2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

板橋運動中心懸賞抓人！　崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

獨／台中新光三越氣爆2澳門旅客亡　澳門官員搭長榮班機晚間抵台

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

公開透明落實陽光法案　新北警公職財產申報公開抽籤

臭屎味掰了！新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

台電嘉義區處關懷年長者　致贈仁愛之家慰問金

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供學童新鮮多樣化餐點

不止寶可夢提燈！　2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

板橋運動中心懸賞抓人！　崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

獨／台中新光三越氣爆2澳門旅客亡　澳門官員搭長榮班機晚間抵台

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

公開透明落實陽光法案　新北警公職財產申報公開抽籤

臭屎味掰了！新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

尪送情人節禮物「踩到禁忌」！《黑澀會》Apple一招破解：馬上給10塊

新光三越氣爆就醫增至37人！衛福部：14人仍住院「6人在加護」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

鋒面尾周日夜襲　下波冷氣團冷很久「最凍跌破10度」

新光三越氣爆炸飛磚牆！墜12F砸死2澳門旅客　現場封鎖清理畫面曝

骨科名醫「流感併發心肌梗塞」猝逝　醫示警10大前兆

防氣爆釀死傷！高雄10百貨商場全面消防安檢　稽查結果出爐

台中新光三越氣爆奪4命！警消重返現場尋真相　檢搭棚設相驗中心

新光三越氣爆「外牆炸出洞」　建築設計師分析：否則更加慘重

蔡允潔「做人」一次就中　二胎性別曝光為氣爆事件祈禱

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

地方熱門新聞

板橋運動中心懸賞抓人！崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

獨／台中三越2澳門旅客亡　澳門官員抵台

2025台灣燈會　超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

桃園「圓夢」愛心捐贈　開學紅包助弱勢童

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供多樣化餐點

汽車保桿鬆脫　員警協助排除困境

屏東青年返鄉就業　縣府獎助最高6萬元

市面2飲品是指示用藥　違法販售最高罰款200萬

嘉義水上平交道壅塞　將調整車次時間及車輛分流

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

突破外傷視神經病變治療技術　慈院蔡榮坤獲獎

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

台南安平開台天后宮參加印尼元宵嘉年華遶境受熱烈歡迎

更多熱門

相關新聞

血庫亮紅燈！台電嘉義區處發動捐血活動

血庫亮紅燈！台電嘉義區處發動捐血活動

為支援全台血庫存量不足，嘉義區營業處於20日舉辦「台電有愛、熱血常在」員工捐血活動，攜手高雄捐血中心為血庫注入希望。本次活動以「捐血一袋、救人一命」為主題，呼籲全體員工秉持博愛精神，積極參與，共同展現台電員工的公益情操，為急需血液的患者送上生命的禮物。

台電嘉義區處冬令救濟捐款活動

台電嘉義區處冬令救濟捐款活動

康芮颱風襲台　嘉義7077戶仍停電

康芮颱風襲台　嘉義7077戶仍停電

嘉義累積停電戶數2.2萬　5978戶仍無電

嘉義累積停電戶數2.2萬　5978戶仍無電

東石、義竹、中埔及布袋8千停電　台電搶修中

東石、義竹、中埔及布袋8千停電　台電搶修中

關鍵字：

台電嘉義區處長者關懷許墩貴

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

更多

最夯影音

更多

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面