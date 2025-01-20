血庫亮紅燈！　台電嘉義區處發動捐血活動

▲台電嘉義區處響應捐血活動 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為支援全台血庫存量不足，嘉義區營業處於20日舉辦「台電有愛、熱血常在」員工捐血活動，攜手高雄捐血中心為血庫注入希望。本次活動以「捐血一袋、救人一命」為主題，呼籲全體員工秉持博愛精神，積極參與，共同展現台電員工的公益情操，為急需血液的患者送上生命的禮物。

高雄捐血中心表示，目前全台血庫存量已達警戒線，部分血型供應緊張，急需社會各界伸出援手。嘉義區營業處發揮「人飢己飢、人溺己溺」的理念，積極動員全處同仁投入捐血行動，以實際行動協助解決血荒問題。本次活動不僅傳遞愛心，還特別準備了豐富的贈品回饋每一位捐血者：捐血250cc者可獲贈手機架與200g洗碗精，捐血500cc者則另加贈運動圓筒包（長39公分、直徑19公分）。此外，參與者還可領取捐血中心提供的專屬贈品，為這次善舉增添溫暖。

嘉義區營業處員工踴躍參與捐血活動，充分展現台電團隊助人的熱忱，希望透過這次活動，傳遞愛與關懷，鼓勵更多人加入捐血行列，共同為社會注入正能量。嘉義區營業處特別提醒，參與者在捐血前請詳閱相關注意事項，確保符合捐血條件，不符合條件者請勿勉強捐血，並注意自身健康。讓我們挽袖行善，以行動展現愛心，攜手打造更溫暖、更有希望的社會！