強風釀高壓饋線跳脫　嘉義東石、義竹、中埔、布袋8307戶停電　

▲強颱「康芮」造成嘉義地區14,825戶停電，台電人員積極搶修，尚餘8,307戶仍停電中 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

強颱康芮於沿海地區造成強勁風勢，由於風勢太大，致東石沿海風勢一度達15級強風，造成許多條高壓饋線跳脫，強勁的風勢更造成多處高壓斷線等事故，台電嘉義區處表示，嘉義縣、市今日曾停電戶數共14,825戶，嘉義區處動員大量人力進行搶修，並出動吊臂車等救援搶修。截至中午12點，尚有8,307戶停電，主要集中於東石、義竹、中埔及布袋等地區，台電正積極搶修中，還請用戶多點耐心。

本次風災為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉義縣、市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向嘉義縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙嘉義縣市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。

本區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒!