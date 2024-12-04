　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台電嘉義區處冬令救濟　募捐6.7萬助21弱勢民眾

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動，凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為發揮企業社會責任，協助地方弱勢族群度過寒冬，台電嘉義區處於近期舉辦「冬令救濟捐款活動」，共捐助21名急需幫助的弱勢民眾，合計新臺幣6萬7,000元整，幫助他們度過困難時刻，迎接溫暖冬天。

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

本次活動特別針對獨居、生活貧困、低收入戶等經濟困難的家庭進行協助，每位受助者可將款項將用於購買生活必需品與冬季禦寒物資。台電嘉義區處表示，透過這次捐款活動，希望能在經濟壓力沉重的冬季，減輕弱勢家庭的負擔，並讓他們感受到來自社會各界的關懷與支持。

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

活動過程中，台電嘉義區處深入了解受助家庭的需求，並結合鄉鎮公所進行物資與款項分配，確保每一份愛心都能妥善運用。台電嘉義區處指出，弱勢族群在寒冬中面臨的挑戰特別艱巨，因此希望透過實質的捐助與精神支持，幫助他們走過這段艱困時期。未來，台電嘉義區處將持續舉辦類似的公益活動，並積極結合地方資源，讓愛心散播到更多需要的角落。

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

活動圓滿結束後，多位受助者表達感激之情，感謝台電的用心與協助，讓他們在寒冷的冬天感受到滿滿的溫暖與希望。台電嘉義區處呼籲，社會各界應持續關注弱勢族群的需求，共同凝聚力量，共創友善和諧的社會環境，並期待未來有更多人參與公益行列，攜手傳遞愛心，溫暖每一個需要幫助的家庭。

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台61重大車禍　增至3人死亡
快訊／北宜19歲騎士自摔　噴對向遭撞慘死
瓊瑤離世　黃曉明心痛發聲
統一獅端超長約留陳傑憲！　含選手、教練規劃
高醫大副校長落海身亡　享年57歲
獨／2只聖誕襪掛門口「等待希望」　台中母子陳屍住處
快訊／教唆戒嚴！　南韓國防部長請辭：對國民感到抱歉
快訊／趙薇消失3年發文了！
瓊瑤陳屍淡水破億豪宅！兒媳開門一看崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲公布台南耶誕跨年系列活動第2波卡司　搖滾天團八三夭登場

台電嘉義區處冬令救濟　募捐6.7萬助21弱勢民眾

國際級作曲家鈴木英史來了　嘉義市國際管樂節室內音樂會登場

警助遊客環島徒步之困　休息補給後繼續啟程

2024聖誕狂歡節愛分享慈善音樂會　22日文化中心至德堂盛大演出

體驗融入大自然燈光藝術之美　台東光祭12／7落幕

打造綠能部落　台東縣府率部落參訪地熱發電、小水力發電

碳排減半feat.購碳權　日月潭偕觀旅業者推首條碳註銷遊程

全國唯一雙獎　台南獲績優數位學習推動辦公室特優、因材網績優

桃園市羅浮里里長12／14補選　4候選人今抽籤決定號次

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

黃偉哲公布台南耶誕跨年系列活動第2波卡司　搖滾天團八三夭登場

台電嘉義區處冬令救濟　募捐6.7萬助21弱勢民眾

國際級作曲家鈴木英史來了　嘉義市國際管樂節室內音樂會登場

警助遊客環島徒步之困　休息補給後繼續啟程

2024聖誕狂歡節愛分享慈善音樂會　22日文化中心至德堂盛大演出

體驗融入大自然燈光藝術之美　台東光祭12／7落幕

打造綠能部落　台東縣府率部落參訪地熱發電、小水力發電

碳排減半feat.購碳權　日月潭偕觀旅業者推首條碳註銷遊程

全國唯一雙獎　台南獲績優數位學習推動辦公室特優、因材網績優

桃園市羅浮里里長12／14補選　4候選人今抽籤決定號次

八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

台南安平最新旅宿！「留飯店二館」亮點先看　房內泡澡享河岸美景

瓊瑤驟逝登熱搜第一！陸網喊：昨劉家昌、今瓊瑤「華人世界損失」

Honda「入門4門房車」釋預告　搭City底盤、燻黑尾燈具跑格外型

長輩「3情況」輕生風險高　醫：年紀漸增會經歷各種失落

遭歹徒打中3槍仍奮勇開槍反擊　勇警蔡淳宇獲警光獎

快訊／台61重大車禍死亡增至3人　現場車殼碎片、機油噴滿地

哈登砍23分生涯總得分躍居第17　快艇擊敗拓荒者摘勝

國泰世華銀行舉辦Cathay Run員工路跑　鼓勵同仁Run our way

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場

威致鋼鐵捐贈南消救災指揮車提升救災效能

南投家扶舉辦年度園遊會歡慶55週年

蘭嶼鄉長謝胡源辭世　代理鄉長今就職

「曼島飛彈」Cavendish和Froom參訪九族文化村

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

網路口角糾眾毀損BMW車輛南警追緝犯嫌送辦

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政曝始末

台南鐵路地下化工程實踐街平交道15日開放行人、機車通行

更多熱門

相關新聞

康芮颱風襲台　嘉義7077戶仍停電

康芮颱風襲台　嘉義7077戶仍停電

台電嘉義區處表示，嘉義縣、市今日累計停電戶數達37,026戶，已動員大量人力投入搶修，並出動全數昇空車、吊臂車等機具進行救援。截至今(1)日上午8點，仍有7,077戶停電，主要集中在東石、六腳、番路、義竹、布袋、朴子及竹崎等地區，台電正積極搶修。

嘉義累積停電戶數2.2萬　5978戶仍無電

嘉義累積停電戶數2.2萬　5978戶仍無電

東石、義竹、中埔及布袋8千停電　台電搶修中

東石、義竹、中埔及布袋8千停電　台電搶修中

台電嘉義區處協助大用戶高效能源管理及節省電費

台電嘉義區處協助大用戶高效能源管理及節省電費

台電嘉義區處防颱整備

台電嘉義區處防颱整備

關鍵字：

台電嘉義區處冬令救濟捐款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面