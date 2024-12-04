台電嘉義區處冬令救濟　募捐6.7萬助21弱勢民眾

▲▼ 台電嘉義區處啟動冬令救濟捐款活動，凝聚社會愛心助弱勢 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為發揮企業社會責任，協助地方弱勢族群度過寒冬，台電嘉義區處於近期舉辦「冬令救濟捐款活動」，共捐助21名急需幫助的弱勢民眾，合計新臺幣6萬7,000元整，幫助他們度過困難時刻，迎接溫暖冬天。

本次活動特別針對獨居、生活貧困、低收入戶等經濟困難的家庭進行協助，每位受助者可將款項將用於購買生活必需品與冬季禦寒物資。台電嘉義區處表示，透過這次捐款活動，希望能在經濟壓力沉重的冬季，減輕弱勢家庭的負擔，並讓他們感受到來自社會各界的關懷與支持。

活動過程中，台電嘉義區處深入了解受助家庭的需求，並結合鄉鎮公所進行物資與款項分配，確保每一份愛心都能妥善運用。台電嘉義區處指出，弱勢族群在寒冬中面臨的挑戰特別艱巨，因此希望透過實質的捐助與精神支持，幫助他們走過這段艱困時期。未來，台電嘉義區處將持續舉辦類似的公益活動，並積極結合地方資源，讓愛心散播到更多需要的角落。

活動圓滿結束後，多位受助者表達感激之情，感謝台電的用心與協助，讓他們在寒冷的冬天感受到滿滿的溫暖與希望。台電嘉義區處呼籲，社會各界應持續關注弱勢族群的需求，共同凝聚力量，共創友善和諧的社會環境，並期待未來有更多人參與公益行列，攜手傳遞愛心，溫暖每一個需要幫助的家庭。